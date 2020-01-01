Kasımpaşa, Oussama Haddadi'yi transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, Al Ettifaq forması giyen Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig'de üst üste aldığı mağubiyetlerle küme düşme hattına yaklaşan , ekibi Al-Ettifaq'tan Oussama Haddadi'yi kadrosuna kattı.

Tunuslu futbolcu ile 1.5 yıl kiralık olmak üzere anlaşmaya varan lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Al-Ettifaq formasıyla 18 resmi karşılaşmaya çıkan Tunuslu futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.