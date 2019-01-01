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Kasımpaşa, Karim Hafez'i kadrosuna kattı

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Kasımpaşa, bu sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı.

Kasımpaşa, bu sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Medipol Başakşehir ile bu sezon ligde forma şansı bulamayan Karim Hafez, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı.

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Karim Hafez, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 6. oyuncu oldu. Lacivert-beyazlı takım, daha önce Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic'i bonservisiyle, Simone Scuffet ile Stipe Perica'yı ise kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

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