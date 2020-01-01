Kasımpaşa, İrfan Buz'a emanet
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AA
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu.
Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran İstanbul ekibi, 53 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna dek sözleşme imzaladığını duyurdu.
İrfan Buz, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."