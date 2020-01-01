Kasımpaşa Gerard Gohou'yu kadro dışı bıraktı
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AA
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fildişi Sahilli futbolcu Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı.
Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 31 yaşındaki santrforun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Gohou, bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giydi. Deneyimli oyuncu, daha sonraki 12 müsabakada kadroda yer almadı.
Fildişili oyuncu, geçen sezon transfer olduğu Kasımpaşa'daki ilk sezonunda sadece 8 lig maçına çıkmış ve bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı. Gohou, Türkiye'de daha önce 1.Lig takımları Denizlispor ve Kayseri Ercyesspor'da forma giymiş, Kayseri ekibinin şampiyon olduğu 2012-13 sezonunda oynadığı 31 maçta 19 gol kaydetmişti.