Kasımpaşa Gerard Gohou'yu kadro dışı bıraktı

Kasımpaşa, iki sezondur verim alamadığı Gerard Gohou'yu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden 'da Fildişi Sahilli futbolcu Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 31 yaşındaki santrforun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Gohou, bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Hes Kablo maçında forma giydi. Deneyimli oyuncu, daha sonraki 12 müsabakada kadroda yer almadı.

Daha fazla takım

Fildişili oyuncu, geçen sezon transfer olduğu Kasımpaşa'daki ilk sezonunda sadece 8 lig maçına çıkmış ve bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı. Gohou, 'de daha önce 1.Lig takımları ve Kayseri Ercyesspor'da forma giymiş, Kayseri ekibinin şampiyon olduğu 2012-13 sezonunda oynadığı 31 maçta 19 gol kaydetmişti.