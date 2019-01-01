Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eren Derdiyok'u istiyor

Florya'da çalışmalarına devam eden, Fatih Terim'in takımdan gönderileceğini açıkladığı Eren Derdiyok ile Kasımpaşa ilgileniyor.

Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oluyor.

Sabah'ın haberine göre Mbaye Diagne'ye altrenatif arayan Kasımpaşa, Eren Derdiyok için girişimlere başladı.

Kasımpaşa kısa süre içinde Eren Derdiyok için teklif yapacak.

Fatih Terim tarafından Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderileceği açıklanan Eren Derdiyok, Florya'da antrenmanlarına devam ediyor.

Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulüpten alacağı 1.4 milyon euro için TFF'ye başvurmuştu.