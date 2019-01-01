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M. Diagne

Kasımpaşa forması giyen Diagne'ye 12 milyon euro

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Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Mbaye Diagne için Katar'dan sürpriz bir teklif yapıldı.

Sergilediği performansla Kasımpaşa'yı zirveye taşıyan Mbaye Diagne için bir Katar kulübünden teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre sürpriz bir Katar kulübü golcü oyuncu için 12 milyon euro'luk teklifi Kasımpaşa yönetimine iletti.

Kasımpaşalı yetkililer, Senegalli golcü için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istediğini belirtti.

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Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle takımını zirve yarışına sokan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon resmi maçlarda 18 kez forma giydi, 20 gol attı, 2 asist yaptı.

 

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