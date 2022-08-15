Süper Lig'in ikinci haftasında Sarı Lacivertli ekip Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Karşılaşma, 6-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı. 16. dakikada Hasan Emre'nin kırmızı kart görmesiyle Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Joshua King, 34. ve 58. dakikada Enner Valencia, 45+3'te Emre Mor ve 86 ve 90+2'de Arda güler kaydetti.
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6-0'lık galibiyetin 6 gerçeği
- OPTA'nın verilerine göre 17 yaşındaki Arda Güler, 2007/08 sezonundan beri 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.
- Karşılaşmayı 6-0 üstünlükle sonlandıran Fenerbahçe, bu rekabetin tarihinde en farklı Süper Lig galibiyetini kazandı.
- Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde sezondaki ilk iki maçını da 4+ farkla kaybeden ilk ekip oldu.
- Valencia, Theofanis Gekas ve Makukula'dan sonra 2007/08 sezonundan bu yana üst üste 3 Süper Lig maçında 2+ gol sevinci yaşayan üçüncü oyuncu oldu.
- Süper Lig'de forma giydiği son üç karşılaşmada toplam 5 gol atan Valencia, Türkiye kariyerinin en uzun serisini tekrarladı.
- Fenerbahçe, Ekim 2010'daki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasından bu yana deplasman maçında altı oyuncusu asist yapan ilk takım oldu.
5 - Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08’den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu (17 yaş 171 gün). Cevher. pic.twitter.com/P0SuWHG1ZN— OptaCan (@OptaCan) August 15, 2022
6 - Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu rekabet tarihindeki en farklı Süper Lig galibiyetini aldı. Keyif. pic.twitter.com/SNt4f6vCo9— OptaCan (@OptaCan) August 15, 2022
4+ - Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk iki maçını 4+ farkla kaybeden ilk takım oldu.— OptaCan (@OptaCan) August 15, 2022
0-6 vs Fenerbahçe
0-4 vs İstanbul Başakşehir
Nem. pic.twitter.com/TOl0z9ElMW
3 - Enner Valencia, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08’den bu yana üst üste üç Süper Lig maçında 2+ gol sevinci yaşayan üçüncü isim oldu.— OptaCan (@OptaCan) August 15, 2022
Enner Valencia
Theofanis Gekas
Ariza Makukula
Gösteri. pic.twitter.com/0lzQoRpNOQ
3 - Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta da gol atan Enner Valencia (toplam 5), Türkiye kariyerinin en uzun serisini tekrarladı (Mayıs-Ağustos 2021 arasında).— OptaCan (@OptaCan) August 15, 2022
Kasımpaşa ⚽️
Ümraniyespor ⚽️⚽️
Yeni Malatyaspor ⚽️⚽️
Sıcak. pic.twitter.com/Vzir48BjFT
6 - Ekim 2010'dan (Trabzonspor vs Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında altı oyuncusu asist yapan ilk takım olan Fenerbahçe, bordo-mavili ekip gibi bunu Kasımpaşa deplasmanında başardı.— OptaCan (@OptaCan) August 15, 2022
Ferdi Kadıoğlu
Lincoln
Enner Valencia
Joshua King
Miguel Crespo
Serdar Dursun
Yelpaze. pic.twitter.com/zspsq13qKX