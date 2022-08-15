Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçta öne çıkan 6 detay

Doğa Başak Öztürk|
Kasımpaşa - FenerbahçeAA
Kasımpaşa vs FenerbahçeKasımpaşaFenerbahçeSüper Lig

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Sarı Lacivertliler karşılaşmayı 6-0 galibiyetle sonlandırdı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Sarı Lacivertli ekip Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Karşılaşma, 6-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı. 16. dakikada Hasan Emre'nin kırmızı kart görmesiyle Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Joshua King, 34. ve 58. dakikada Enner Valencia, 45+3'te Emre Mor ve 86 ve 90+2'de Arda güler kaydetti.

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Kasımpaşa - FenerbahçeAA

6-0'lık galibiyetin 6 gerçeği

  1. OPTA'nın verilerine göre 17 yaşındaki Arda Güler, 2007/08 sezonundan beri 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.
  2. Karşılaşmayı 6-0 üstünlükle sonlandıran Fenerbahçe, bu rekabetin tarihinde en farklı Süper Lig galibiyetini kazandı.
  3. Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde sezondaki ilk iki maçını da 4+ farkla kaybeden ilk ekip oldu.
  4. Valencia, Theofanis Gekas ve Makukula'dan sonra 2007/08 sezonundan bu yana üst üste 3 Süper Lig maçında 2+ gol sevinci yaşayan üçüncü oyuncu oldu.
  5. Süper Lig'de forma giydiği son üç karşılaşmada toplam 5 gol atan Valencia, Türkiye kariyerinin en uzun serisini tekrarladı.
  6. Fenerbahçe, Ekim 2010'daki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasından bu yana deplasman maçında altı oyuncusu asist yapan ilk takım oldu.