Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Sarı Lacivertliler karşılaşmayı 6-0 galibiyetle sonlandırdı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Sarı Lacivertli ekip Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Karşılaşma, 6-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı. 16. dakikada Hasan Emre'nin kırmızı kart görmesiyle Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Joshua King, 34. ve 58. dakikada Enner Valencia, 45+3'te Emre Mor ve 86 ve 90+2'de Arda güler kaydetti.

AA

6-0'lık galibiyetin 6 gerçeği