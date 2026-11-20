Barcelona, Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen'in durumuyla ilgili iç açıcı olmayan haberler aldı. Kulübün, oyuncunun hafif bir kas sakatlığı yaşadığını açıklamasının ardından Christensen'in Villarreal ile oynanacak maçta forma giymesi şüpheli hale geldi.

Reklam

Christensen, fiziksel sorunlarından kurtulmakta zorlanmıştı. Sahalara dönüşünün ardından İspanyol Sport gazetesi, bugün (cuma) özel haberinde, oyuncunun bazı fiziksel ağrılar hissetmesi nedeniyle takımın toplu antrenmanına katılmadığını duyurdu.

Haberin yayımlanmasından saatler sonra Barcelona, Danimarkalı savunmacının fiziksel durumuna ilişkin gazetenin aktardıklarını doğrulayan bir sağlık açıklaması yaptı.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "A takım oyuncusu Andreas Christensen'in sol bacağındaki soleus kasında hafif ağrılar bulunuyor. Oyuncunun bir sonraki maçta forma giymesi şüpheli. İyileşme süresi, durumunun nasıl gelişeceğine bağlı olacak."

Bu doğrultuda, iyileşme süresinin henüz netlik kazanmaması nedeniyle Christensen'in önümüzdeki pazar günü oynanacak Villarreal maçında forma giymesi büyük şüphe altına girdi.

Reklam Reklam

Katalan ekibi, Villarreal'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını yarın (cumartesi) yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Hans Flick de merakla beklenen karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Barcelona'nın savunma yapılanması bu sezon giderek artan zorluklarla karşı karşıya. Hans Flick savunma hattında istikrarı korumakta zorlanırken, art arda yaşanan eksikler teknik planlarını değiştirmesine ve bazı maçlarda alışılmadık çözümlere başvurmasına yol açtı.

Basında yer alan haberler, kasım ayının başında Flick'in savunma tercihlerinde yaşanan değişimlere dikkat çekmişti. Bu haberlere göre, sportif yönetimin sezonu savunma hattında yalnızca sekiz oyuncuyla geçirmeyi onaylamasının ardından Alman teknik adam, sınırlı sayıda savunmacıdan oluşan bir kadroyla idare etmek zorunda kaldı. Bu oyuncular Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo, Alejandro Balde ve Xavi Espart.

Reklam

Zorluklar yalnızca mevcut seçeneklerin sayısıyla sınırlı kalmadı; teknik ekip bazı oyuncuları alışık olmadıkları mevkilerde oynatmak zorunda kaldı. Bu durum Deportivo Alavés maçında açıkça görüldü. Flick, takımın savunma dengesini korumak amacıyla Frenkie de Jong'u stoperde görevlendirirken Brian Fariñas da sağ bek pozisyonunda forma giydi.

Bu bağlamda Alman teknik adam, takımının içinde bulunduğu koşullardan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve özellikle takımın yoksun kaldığı oyuncuların teknik değeri göz önüne alındığında, aynı anda dört oyuncunun yokluğuyla başa çıkmanın zorlu bir sınav olduğunu vurguladı.

Reklam

Flick ayrıca bazı oyuncuları farklı mevkilerde kullanmaya hazır olduğunu belirterek de Jong'un stoper rolünü üstlenme isteğini örnek gösterdi. Bu da teknik ekibin bu dönemi atlatmak için ne kadar esnek olması gerektiğini ortaya koyuyor.