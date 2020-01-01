Kartal Rosier için masada

Beşiktaş gösterdiği performansla beğeni toplayan Fransız sağ beki bir sezon daha kiralamayı hedefliyor.

Süper Lig 'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier için Beşiktaş, bir sezon daha kiralama teklifiyle 'un kapısını çalacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekipte başarılı bir grafik çizen Fransız sağ bekin kadroda tutulması için çalışmalara başlandı. Ara transfer döneminde ekibiyle masaya oturmayı planlayan yönetim, 2021-22 sezonu için de oyuncuyu kiralamaya çalışacak. Bu sezonki sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Rosier için opsiyonlu bir teklif hazırlayan Beşiktaş, 2022 yazında oyuncunun bonservisini almayı hedefliyor.

Genç oyuncunun da takımda ve İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı biliniyor. Ankaragücü maçından sonra basın mensuplarına konuşan Rosier, "Sahada iyi işler yapıyorum ki taraftar takımda kalmamı istiyor" diyerek açık kapı bırakmıştı.

Daha fazla takım

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan 24 yaşındaki Rosier, 1 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.