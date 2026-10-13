Eski bir takım arkadaşına büyük övgü

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Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde iki takım arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde Manchester City'nin en önemli unsurlarından birini övdü ve onun özel konumunu vurguladı. İki takımın mücadelesi çarşamba akşamı oynanacak.

Paris Saint-Germain, yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında Manchester City'ye konuk olacak. Fransız ekibinin Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedeflediği güçlü mücadelede, ev sahibi ekip ise galibiyet serisini uzatmayı umuyor.

Dembele, maçın basın toplantısında Manchester City'nin mevcut kalecisi ve daha önce Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma hakkında şunları söyledi: "Onunla ilişkim harika, sürekli konuşuyoruz. Bana göre o, dünyadaki bir numaralı kaleci."

Paris Saint-Germain'in yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "O olağanüstü biri ve çok iyi bir arkadaş; herhangi bir maçın gidişatını değiştirebilecek inanılmaz bir kaleci."

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Dembele'nin bu açıklamaları, 1 Eylül 2025'te Manchester City'ye transfer olan Donnarumma için özel bir karşılaşma öncesinde geldi. İtalyan kaleci, Fransız kulübüyle ilişkisinin zor bir atmosferde sona ermesinden önce Paris Saint-Germain'de 4 yıl geçirmişti.

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Beklenen karşılaşmaya dair Dembele şöyle konuştu: "Çok iyi bir takım ve özel oyunculara karşı büyük bir maç. Kolay olmayacak, ancak üç puanı almak için iyi hazırlanacağız."

Fransız ekibinin yıldızı, sezonun bu döneminde karşılaşmanın belirleyici olmadığını, ancak takımının tüm maçları kazanma isteğinde olduğunu vurguladı.

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Ayrıca Paris Saint-Germain'in bu maç aracılığıyla Avrupa'daki diğer rakiplerine bir mesaj vermeyi amaçlamadığını belirterek, sezonun hâlâ uzun olduğunu ve takımı önümüzdeki haftalarda başka güçlü mücadelelerin beklediğini ifade etti.

Dembele, takım arkadaşı Desire Doue hakkında da konuşarak onun yeteneklerini ve potansiyelini övdü: "Doue, dünyanın en yetenekli oyuncularından biri. Gol atma ve çalım atma kabiliyetini biliyoruz; inanılmaz bir oyuncu ve Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmış olmasına rağmen önünde büyük bir kariyer var. Harika bir geleceği olacak."

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