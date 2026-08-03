Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Manchester City'nin İngiliz kanat oyuncusu Jack Grealish ile anlaşma yarışına güçlü bir şekilde girdi. Kulüp, oyuncunun rotasını bu yaz transfer döneminde değiştirebilecek dev bir mali teklif hazırladı.

Türk gazeteci Ekrem Konur'a göre Al Hilal, Grealish'e yıllık 20 ile 23 milyon euro arasında bir maaş vermeye hazır. Kulüp, oyuncunun Manchester City ile geleceğini saran belirsizlikten yararlanarak onu Roshn Ligi tecrübesini yaşamaya ikna etmeye çalışıyor.

Öte yandan Atletico Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen en önemli kulüplerden biri olarak öne çıkıyor. Grealish, İspanyol ekibinin projesi içinde en iyi seviyesine yeniden ulaşabilecek bir oyuncu olarak gören Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin beğenisini kazanmış durumda.

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Konur, Atletico'nun ancak Manchester City'nin mali taleplerini düşürmesi ya da satın alma opsiyonlu bir kiralamaya razı olması durumunda harekete geçeceğini belirtti; bu da Al Hilal'e ekonomik açıdan net bir avantaj sağlıyor.

Ayrıca Grealish'in Atletico'ya transferinin ona Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme fırsatı vereceğini ve İngiliz futbolunda yaşadığı baskılardan uzaklaşmasını sağlayacağını açıkladı. Al Hilal ise oyuncuyu rekabet edilmesi zor bir mali teklifle cezbetmeye devam ediyor.

Grealish'e olan ilgi Al Hilal ve Atletico Madrid ile sınırlı kalmadı; transfer, Amerika Ligi'ndeki kulüplerin de ilgisini çekiyor. Bu durum, Manchester City'ye İngiliz yıldızının geleceğini belirlemeden önce beklenen teklifler arasında tercih yapmak için daha geniş bir alan tanıyor.