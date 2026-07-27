Jan Diomande'nin Real Madrid'e olası transferi, Barcelona'nın Kosovalı forvet, Alman ekibi Hoffenheim'ın yıldızı Vesnik Aslani'yi kadrosuna katma hedefine doğrudan bir tehdit oluşturmaya başladı. Zira Leipzig, kendi geleceğini Fildişi Sahilli oyuncunun geleceğine bağladı ve bu karmaşık transfer, Katalan ekibini birinci hücum hedefinden mahrum bırakabilir.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Alman ekibi Leipzig, Diomande'nin İspanyol başkentine transferinin gerçekleşmesi halinde 23 yaşındaki Aslani'yi onun doğrudan alternatifi olarak kadrosuna katmaya kararlı. Bu senaryo Barcelona'yı son derece zor bir duruma sokuyor; çünkü Katalan kulüp, Kosovalı forveti Ferran Torres için en uygun alternatif olarak görüyor.

Real Madrid ile Leipzig arasında Diomande hakkındaki müzakerelerin hızlanmasıyla tablo daha da karmaşık hale geliyor. Kraliyet kulübü transferi önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlandırmaya çalışıyor. Bu da Leipzig'in, Aslani'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesindeki 29 milyon euroluk serbest kalma maddesini derhal devreye sokmak için harekete geçeceği anlamına geliyor ki, bu durum Barcelona'nın önünde kapıyı kesin olarak kapatacak.

Barcelona zamana karşı çetin bir yarışla karşı karşıya. Kulübün önce Ferran Torres'in geleceğini netleştirmesi gerekiyor. Torres, 2026 Dünya Kupası finalindeki parlak performansına rağmen kulüple geleceği belirsizleşmiş durumda; bir yıl sonra sona erecek sözleşmesini uzatma konusunda tereddüt ediyor ve Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'in yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Barcelona ancak bunu çözdükten sonra resmi olarak Aslani'ye yönelebilir.

Aslani'nin Leipzig'e katılma konusunda ilk etapta olumlu yaklaşmasına rağmen, geçen sezon Hoffenheim ile 35 maçta 11 gol atıp 8 asist yapan Kosovalı forvet, Barcelona'dan gelecek resmi bir teklifi bekleyerek nihai kararını vermek için acele etmiyor. Bu da Katalan kulübün somut bir teklif sunması halinde Camp Nou'ya transfer olmayı tercih ettiğine dair açık bir işaret.

Ancak asıl sorun, Leipzig'in durumunu netleştirmesi için oyuncuya güçlü bir şekilde baskı yapmasında yatıyor. Zira Alman kulüp, Diomande'nin Madrid'e gitmesine izin vermeden önce alternatifi garantilemek istiyor. Bu da her geçen saatle birlikte Barcelona'nın önündeki fırsat penceresinin tehlikeli biçimde daraldığı anlamına geliyor.

Bu karmaşık denklem, Barcelona yönetimini iki zor seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Ya Torres dosyasını hızla sonuçlandırıp resmi bir teklifle derhal Aslani'ye yönelecek, ya da Real Madrid'in Diomande'yi kadrosuna katmayı başarması ve Leipzig'in alternatif transferini hızla bitirmek için harekete geçmesi halinde en önemli hücum hedefini kaybetme riskini alacak.