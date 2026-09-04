Aradan sadece iki yıl geçti ama Robert Andrich o dönemde Almanya’daki tüm futbolseverlerin dikkatini çekmişti: Kendi evlerindeki Avrupa Şampiyonası’nda, o zamanki teknik direktör Julian Nagelsmann’ın takımının her maçında ilk 11’de yer almış, pembe saçlarıyla görsel olarak, tavizsiz ikili mücadele gücüyle de sportif açıdan öne çıkmıştı. Toni Kroos ve İlkay Gündoğan gibi yaratıcı oyuncuların ve oyun kurucuların arkasını topladı, DFB takımıyla da çeyrek finalde son Avrupa şampiyonu İspanya’ya dramatik bir şekilde elendi.

Artık Andrich, milli takımda tercih edilen bir isim değil; bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için Nagelsmann tarafından kadroya çağrılmadı. Kulüp tarafında da görünüm giderek daha karanlık hale geldi: Bayer’in geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni altıncı sırada tamamlayarak kaçırdığı hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Carles Martinez, Ren kıyısındaki takımda yeni teknik adam olarak görevi devraldı. İspanyol çalıştırıcı da kısa süre içinde Andrich’e güvenmediğini açıkça ortaya koydu.

Ağustos ortasında kaptanlık pazubandını ondan aldı ve Edmond Tapsoba’ya verdi. Martinez, “Şu anda durum şu ki orta sahadaki bu pozisyonda başlangıçta daha çok yan rolde kalacak” dedi ve ekledi: “En azından artık durumunun ne olduğunu biliyor. Böylece kendisi için en iyisinin ve bizim için en iyisinin ne olabileceğine hazırlanabilir.” Teknik direktör açısından herkes için en iyisinin ne olduğu da böylece herkes için açıktı: ayrılık.

Andrich’in durumu, bir dönem Bayern Münih’te Leon Goretzka’nın yaşadıklarını hatırlatıyor. Goretzka’ya da 2024 yazında teknik direktör Vincent Kompany ve Bayern yöneticileri tarafından sadece kulübede oturma perspektifi gösterilmiş, böylece ayrılığa yönlendirilmek istenmişti.

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Andrich’in kaptanlıktan alınmasının ardından ilk hamle eşi Alicia’dan geldi. Kocasının gözden düşürüldüğü haberini doğal olarak öğrenen Alicia, yalnızca tek bir cümle paylaştı; hem de yerinde bir tercihle İspanyolca, böylece Carles Martinez gibi teknik direktörler de bunu sorunsuz anlayabilsin diye: “Karma bunu halledecek.” Sonrasında sosyal medyada bunun bu konuyla ilgili olmadığını savundu ama tam da bu mesele böylece daha da büyüdü.

Andrich konusu Frankfurt ve Leipzig’de somutlaşmıyor

Robert Andrich de eşi gibi yeni yan rolle barışmak istemedi, bu yüzden iddiaya göre Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig gibi Bundesliga kulüpleri fırsat kokusu aldı ve 31 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi topladı. Ancak geçen hafta sonu öncesinde konu henüz gerçekten somutlaşmamıştı. Bu nedenle Carles Martinez’in Elversberg’deki Bundesliga açılışı öncesi düzenlediği basın toplantısı yeni tartışma konusu yarattı.

Teknik adama Andrich’le sezon içindeki rolü hakkında konuşup konuşmadığı sorulduğunda, bozuk bir İngilizceyle şu yanıtı verdi: “Dürüst olmak gerekirse onunla konuşmuyorum.” Önünde bir yan rol ve teknik adamla doğrudan bir iletişim olmaması; geçen cuma itibarıyla her şey Andrich’in hızlı bir ayrılığına işaret ediyordu.

Ama ardından Bayer’in Elversberg’deki Bundesliga başlangıcı geldi; konuk ekip 2-3’lük yenilgiye giderken henüz 10 dakika bile dolmadan 0-2 geriye düştü. Sonra Alicia Andrich’in ikinci hamlesi geldi: kicker’ın “Petkov tarih yazıyor: Elversberg için ilk BL golü” paylaşımını beğendi, ancak birkaç saat sonra bu beğeniyi geri çekti. 90 dakika boyunca kulübede oturan Andrich olmadan Leverkusen ekibi, lige yeni yükselen rakibi karşısında son derece kötü bir görüntü verdi ve bu durum eşinin en azından kısa süreliğine hoşuna gitmişe benziyordu.

Robert Andrich’e Bayer’de yeniden ihtiyaç var mı?

Hayal kırıklığı yaratan yenilginin, Leverkusenli yöneticilerin kısa süre sonra Andrich konusunda yaptığı dönüşün nedeni olup olmadığı sorusu yanıtsız kalacak, ancak durumun böyle olduğu varsayılabilir. Ayrıca Bayer’in savunma ağırlıklı orta saha oyuncularından Exequiel Palacios da Premier League’in yeni ekibi Ipswich’e gitmişti. Merkez için bir başka aday olan Kennet Eichhorn’un daha uzun süre sahalardan uzak kalacak olması ve Equi Fernandez’in Elversberg’de güçlü hazırlık döneminin devamını getirememesiyle birlikte Robert Andrich bir anda yeniden aranan isim oldu. Carles Martinez yenilginin ardından, “O burada. O, takımımızın lider oyuncularından biri” dedi. Ve “lider oyuncu” ifadesi bir anda “yan rol”den çok daha farklı tınladı.

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Bununla birlikte teknik adam, Andrich’le konuşmadığı yönündeki yorumunu da yanlış ifade ettiğini vurguladı: “Evet, Robert’la konuşmadığımı söyledim. Cümlenin doğrusu şu olmalıydı: Exequiel Palacios gittikten sonra henüz onunla yeniden konuşmadım” diyerek cumartesi günü açıklık getirdi. Sözlü geri adımın ardından pazartesi günü de kicker, Robert Andrich’in sürpriz bir geri dönüşle kulüpten ayrılmayacağını ve Bayer’de kalacağını yazdı.

Alicia Andrich’in duyurduğu gibi sıkça anılan karmanın bu fikir değişikliğini tetikleyip tetiklemediği şüpheli. Futbolda birçok şey çok hızlı değişebilir ve Robert Andrich bunun bir sonraki kanıtı olabilir. Bu arada Leon Goretzka da Bayern Münih’te birkaç ay yedek kulübesinde kaldıktan sonra 2024 sonbaharının ilerleyen dönemlerinde yeniden gündemin merkezine yerleşmişti. Geçen sezon ise bir anda yeniden Bayern’in değişmez isimlerinden biri olmuş, ardından şimdi Aston Villa’ya transfer olmuştu; tıpkı Robert Andrich’in şimdi yaşadığı gibi, kapı dışarı sözlü olarak gösterilmesinden iki yıl sonra.