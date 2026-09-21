Barcelonalı yıldız Brezilyalı Raphinha, takım arkadaşı İspanyol Lamine Yamal'ın 2026'da Ballon d'Or ödülünü kazanmaya en layık isim olduğunu düşünüyor ve ödülü almasını sağlayacak tüm özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

Ballon d'Or ödülü oylamasına katılmak üzere seçilen yüz gazetecinin oylarını "France Football" dergisine göndermeleri için yalnızca bir hafta kaldı. Otuz kişilik aday listesinde Lamine Yamal en öne çıkan adaylardan biri olarak yer alırken, Raphinha'nın adı listede bulunmuyor.

İngiliz "The Guardian" ve İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetelerine verdiği röportajda, Lamine'in Ballon d'Or kazanmaya en uygun aday olup olmadığı sorulduğunda Raphinha, "Hiç şüphesiz, evet" yanıtını verdi.

Barcelona kaptanı, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre görüşünü şöyle açıkladı: "Bence Ballon d'Or kazanmak bireysel istatistiklere, takım kupalarına ve oyuncunun sahadaki büyüsüne bağlıdır. Karizma ve tüm bunlar. En önemli etkenler bunlar ve Lamine bunların hepsine sahip."

Sözlerine şunları ekledi: "Lamine yalnızca geçen sezon değil, ondan önceki sezonda da müthiş rakamlar ortaya koyuyor. Bu sezona da harika bir başlangıç yaptı."

Kupalarla ilgili olarak Raphinha şu yorumu yaptı: "Lamine, Barcelona ile üç kupanın ikisini kazandı, buna bir de ülkesinin milli takımıyla kazandığı Dünya Kupası ekleniyor."

Şöyle devam etti: "O, Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Bana göre ödülü kazanmayı hak ettiğine dair hiçbir şüphe yok."

Açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Başkalarının söylediklerine gelince, herkes kendi çıkarını gözetir, ama benim için durum tamamen açık."

Sözlerine şunu ekledi: "Lamine ile takım arkadaşı olmasaydım bile, sahada ortaya koyduğu performans, istatistikleri ve kazandığı kupalar onu benim gözümde en öne çıkan aday yapıyor ve ödülü kazanmalı."

Belirtmek gerekir ki, Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek; oyların sunulması için son tarih ise 28 Eylül olacak.

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