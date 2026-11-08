Kariyerindeki 29. kupa: Alcaraz lanetli şampiyonluğu kazandı

İspanyol Carlos Alcaraz, Fransız başkentinde oynanan final maçında Amerikalı Ben Shelton'u iki sette rakip tanımadan 7-6 (5) ve 7-5'lik skorla mağlup ederek kariyerinde ilk kez Paris Ustalar Turnuvası "Masters 1000" şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Böylece bu turnuvada uzun süredir yaşadığı tıkanıklığı aşarken, son ABD Açık'ın çeyrek finalinde kendisini eleyen rakibinden de rövanşı aldı.

Alcaraz, İspanyol tenisinin bu turnuvanın şampiyonluğuna yeniden kavuşması için 13 yıl süren bekleyişe son verdi. Turnuvayı kazanan son İspanyol 2012 yılında David Ferrer olmuştu; böylece İspanyol raket, o tarihten bu yana bu unvanı kazanan ülkesinden ilk oyuncu oldu ve geçirdiği zorlu sezona rağmen dolu dolu geçen kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.

Bu şampiyonluk, Alcaraz'ın bilek sakatlığından dönüşünden bu yana kazandığı üçüncü unvan ve geçen hafta Viyana Turnuvası'ndaki zaferinin ardından üst üste ikinci şampiyonluğu oldu. Ayrıca bu sezon içindeki unvan sayısını 5'e çıkardı ve ATP Finalleri ile Davis Kupası müsabakalarına katılmadan önce kendisine önemli bir moral desteği verdi.

Heyecan dolu final

Final karşılaşması Alcaraz açısından bir rövanş niteliği taşıyordu; zira Shelton, son ABD Açık'ta çeyrek finalde onu yenerek serüvenine son vermişti. Ancak İspanyol oyuncu bu kez baskıyla daha iyi başa çıkmayı ve karşılaşmayı kendi lehine sonuçlandırmayı başardı.

İlk set son derece çekişmeli geçti. Alcaraz, servisinin kırılmasına yönelik 6 fırsatı kurtarmak zorunda kalırken, Amerikalı rakibi yalnızca iki fırsat yakaladı. Ardından iki oyuncu tie-break'e gitti; bu bölümde Shelton'un hatalarından ve belirleyici anları değerlendirme yeteneğinden faydalanan İspanyol, 7-5'lik skorla üstünlük sağladı.

İlk seti kaybetmesine rağmen pes etmeyen Shelton, ikinci sette Alcaraz'ın servisini kırmayı başardı ve skorda öne geçerek rakibini büyük bir baskı altına aldı. Ancak İspanyol dengesini yeniden kurdu ve performansının seviyesini yükselterek 2-4'lük geriliği 5-4'lük üstünlüğe çevirdi; ardından seti 7-5 kazanarak maçı üçüncü sete gerek kalmadan bitirdi.

Zafer, Shelton'un İspanyol antrenör Juan Carlos Ferrero'nun 2027 yılı başından itibaren teknik ekibine katılacağını açıklamasıyla ek bir önem kazandı; bu adım, iki oyuncu arasındaki karşılaşmaya daha fazla heyecan kattı.

Bu şampiyonlukla Alcaraz, profesyonel kariyerindeki 29. unvanını elde etti ve Paris'te uzun süredir beklediği bir başarıya imza attı. Önceki katılımlarında alışılagelmiş seviyesini yansıtmayan sonuçlar yaşayan İspanyol, böylece kupa koleksiyonuna yeni bir turnuva daha ekledi ve bin puanlık Ustalar turnuvalarının tüm unvanlarını tamamlamaya daha da yaklaştı; artık sadece Şanghay ve Kanada turnuvaları başarıları listesinin dışında kaldı.