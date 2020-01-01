Karius'un menajeri ayrılık iddialarını yalanladı

Loris Karius'un Beşiktaş'la sözleşmesini feshettiği yönündeki haberlere Alman futbolcunun menajerinden yalanlama geldi.

Beşiktaş ile Loris Karius arasındaki gerilimde yeni perde. Alman oyuncunun menajerinden sözleşme fesih haberlerine yalanlama geldi.

1.6 milyon euro'luk alacağının ödenmesi için FIFA'ya başvuran Karius'un bu parayı tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilmişti.

26 yaşındaki file bekçisinin menajeri Florian Goll, 'nın ünlü gazetesi Bild'e verdiği demeçte sözleşmeyi feshettiklerine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Goll, "Yollarımızı ayırmadık. Beşiktaş'la sözleşmemiz devam ediyor ama taraflar arasında sorunlar var." açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

"Beşiktaş yöneticilerinin Loris Karius'u öcü gibi göstermesini kınıyorum. Her ne kadar kulüp öyleymiş gibi göstermeye çalışsa da, geciken ödemelerin koronavirüs krizi ile hiçbir ilgisi yok."

Haberde Karius'un "Kulübe maaşımda indirime gitmeyi teklif ettim ama kabul etmediler" sözüne de yer verildi.

Beşiktaş cephesi ne demişti?

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Karius'la yaşadıkları problemle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz."

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Loris Karius'un sosyal medya hesaplarından menajerinin Bild'e yaptığı açıklamayı paylaşıp, Beşiktaş'ı ve Erdal Torunoğulları'nı etiketlemesi dikkat çekti.

2018-19 sezonu başında 'dan iki yıllığına kiralanan Karius'un sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. Alman kalecinin Liverpool'la kontratı ise 2022'ye dek sürüyor.