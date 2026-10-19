Karim El Ahmadi, Dies Janse ve Aaron Bouwman'dan etkilendi. İki genç stoper, Ajax'ın pazar günü FC Groningen'i 2-5 yendiği maça ilk 11'de başladı ve yorumcuya göre iyi bir performans sergiledi.

Ajax, Groningen karşısında ikna edici bir galibiyet aldı. Teknik direktör Míchel Sánchez, savunmanın merkezinde Janse (20) ve Bouwman'ı (19) görevlendirdi. El Ahmadi'ye göre bu tercih işe yaradı.

Yorumcu, Dit Was Het Weekend programının ESPN'deki yayınında, "İkisini de çok iyi buldum. Bu, takım olarak nasıl oynadığınızla da ilgili ama Dies Janse sanki yıllardır Ajax'ta ilk 11'de oynuyormuş gibiydi. Gerçekten çok iyiydi," dedi.

"Birbirinize daha yakın oynadığınızda bunun da faydası oluyor. O zaman savunmacılar da daha iyi görünüyor. Bouwman bana çok sakin bir izlenim verdi. Yani ikisi de gerçekten iyi oynadı. Belki ikisinin de Hollandaca konuşabilmesi de yardımcı oluyordur. Birbirlerini yönlendirmeleri açısından bu da iyi."

El Ahmadi, ileri uçta maça ilk 11'de başlayan Marcos Leonardo'dan ise çok daha az etkilendi. "Söyleyebileceğiniz tek şey, çok sıkı çalıştığı. Ama özellikle 5-2 kazandığınız bir maçta, bir forvet için bu da iyiye işaret değil. Top kontrollerine bakınca temel tekniği gerçekten berbat."

Kenneth Perez de onunla aynı fikirde. "Groningen'in golünden hemen önce top kaybetti. Maçın başında da topu kontrol etmesi gereken bir pozisyon vardı. Daha hızlı bitirmeliydi, çünkü orada da çok yavaş kaldı."

Perez sözlerini eleştirel bir değerlendirmeyle noktaladı: "Hayır, beni hiç ikna etmedi. Zaten 20 milyon euroluk bir oyuncu olduğu da hiç belli olmuyor. Normalde iyi yaptığı bir şeyler görmeyi beklersiniz."