Karim Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılıp yuvaya dönebilir: Harekete geçildi

Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği söylenen Karim Benzema için çocukluk kulübü harekete geçti.

Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılmak istediği söyleniyor

Lyon, Fransız golcüyü geri kazanmak istiyor

Görüşmeler başladı

NE OLDU? Karim Benzema sezon başında Real Madrid'den Al-Ittihad'ın yolunu tutmuştu ancak bir süredir Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği iddia ediliyor. The Guardian'ın haberine göre, Lyon, Karim Benzema'yı transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: RMC radyosunun haberine göre, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve küme düşme hattında yer alan Lyon, Benzema'yı takıma geri kazandırmak için harekete geçti.

DAHA FAZLASI: 2009 yılında Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Karim Benzema 2023 yılına kadar İspanyol devinin formasını giydi ve başarılarıyla adını kulüp tarihine yazdırdı. Fransız golcü, 2022'de Real Madrid formasıyla gösterdiği performansın ardından Ballon d'Or kazanmıştı. Lyon formasıyla 148 maça çıkan Karim Benzema 66 gol atıp 27 asist yapmıştı.

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SIRADA NE VAR? Karim Benzema'nın bir sonraki durağı Lyon olabilir.