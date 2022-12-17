Karim Benzema sorusu, Fransa patronu Deschamps'ı sinirlendirdi

Didier Deschamps, Karim Benzema'nın 2022 Dünya Kupası finalinde oynayıp oynamayacağı sorulduğunda sinirlendi.

Fransa sakatlıklarla boğuşuyor

Arjantin ile final oynayacaklar

Benzema geri dönebilir mi?

NE OLDU? Real Madrid'in yıldızının 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı oynayabileceği iddia edilmişti. Deschamps bu konu hakkında gelen sorulara bir hayli öfkelendi.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında kendisine gelen "Benzema karşılaşmada yer alabilir mi?" sorusuna Deschamps şöyle yanıt verdi: "Buna cevap vermeyeceğim ve sonra sinirlendiğimi söyleyeceksiniz. Birçok sakatlanan oyuncum var. Karim de onlardan biri. Son olarak Lucas Hernandez sakatlandı. Takım işte orada. Finalde kim oynayacak bilmiyorum.

BÜYÜK RESİM: Karim Benzema antrenmanlara döndü ancak Arjantin'e karşı finalde yer almayacak gibi görünüyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

FRANSA İÇİN SIRADA NE VAR? Benzema'nın oynaması pek olası görünmese de Olivier Giroud ve Kylian Mbappe'nin Fransa'da ana gol kaynağı olmaları bekleniyor.