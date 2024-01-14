Karim Benzema şoku: Fırtınada mahsur kaldı!

Real Madrid'den Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Benzema için işler yolunda gitmiyor.

Suudi Pro Lig ekibi Al Ittihad'ın, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra renklerine bağladığı Karim Benzema için karmaşık günler başladı.

Yaz aylarında rekor bir ücrete yeni takımına imza atan Fransız golcü, yeni takımına bir türlü alışamadı ve yoğun eleştiri aldı.

Ülkeden gitti, sosyal medyasını kapattı

Karim Benzema, 20 maçta 12 gol ve beş asistle oynamasına rağmen taraftarlar tarafından sıkça eleştiriliyor. Yıldız futbolcuya bir kısım medya da dahil olmak üzere Ben-Hazima (Yenilginin oğlu) lakabını taktılar.

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Fransız yıldızın bu eleştirilere daha fazla dayanamayarak Suudi Arabistan'ı terk ettiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan 35 yaşındaki yıldız, gelen ölüm tehditleri nedeniyle sosyal medya hesabını da kapattı.

Benzema'ya ne oldu?

Marca'nın haberine göre Karim Benzema, kasırga nedeniyle Mauritius Adaları'nda mahsur kaldı. Fransız yıldız bu nedenle henüz Suudi Arabistan'a ulaşamadı. Suudi Pro Lig, Asya Kupası için şubat ayına kadar tatilde olacak. Karim Benzema'nın geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği şimdilik bilinmiyor.

Benzema'ya büyük tepki!

Karim Benzema'nın takımı Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Ligi'de şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kaldı. Ligde şu ana kadar 18 maça çıkan Al Ittihad, 28 puan toplayabildi. Lider Al Hilal'in ise 53 puanı bulunuyor. Kulüpte özellikle son üç haftada üst üste alınan mağlubiyetler bardağı taşıran damla oldu. Taraftarların, Fransız golcüye yoğun bir tepkisi var.