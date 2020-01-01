Karim Benzema: Her iki Ronaldo'dan da çok şey öğrendim

Fransız santrfor, futbol tarihine damgasına vuran iki Ronaldo'nun kendi oyununu da çok etkilediğini itiraf etti.

'in Fransız forveti Karim Benzema, Brezilyalı Ronaldo'yu kendisine idol alarak büyüdüğünü, ile birlikte oynamanın ise oyununu değiştirdiğini söyledi.

Movistar' a konuşan Benzema, "Ronaldo genç yaşlardan beri idolümdü. Onun sayesinde futbolla ilgilenmeye başladım" dedi.

Ronaldo'nun hareketlerine bakarak yaptığı her şeyi kopyalamaya çalıştığını belirten Benzema, "Ama onun gibisi yoktu. Ona her zaman çok büyük bir saygı duydum. Elbette onun gibi başka hızlı oyuncular da vardı, ama ondaki top kontrolü ve becerisi kimsede yoktu" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar onun yalnızca gol attığını düşünüyor, ama o her şeyi yapabiliyordu," diyen Benzema, "Forvetler sadece gol atmakla kalmayıp, diğer birçok şeyi nasıl yapacaklarını da bilmeliler. Ve Ronaldo, bu anlamda mükemmel bir örnekti. Ondan ve Zinedine Zidane'dan çok şey öğrendim" şeklinde konuştu.

Benzema aynı zamanda Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamanın da kendi oyununu dönüştürdüğünü itiraf etti.

"Cristiano her zaman gol atmak için sahadaydı," diyen Benzema, "Onun için oynama şeklimi değiştirmem ve kendi gol atma arzumu bir kenara bırakmam gerekiyordu" yorumunu yaptı.