Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Thierry Henry'yi geride bırakarak tarihe geçti

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, kulüp futbolu tarihinde Thierry Henry'yi geride bıraktı.

La Liga'nın 15. haftasında lider Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Karşılaşma 2-1 başkent ekibinin galibiyeti ile sonuçlanırken İspanyol devi adına golleri 32. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonucun ardından La Liga tablosunun ikinci sırasındaki rakibi Atletico Madrid'in dört puan önüne geçen Real Madrid üst üste dördüncü galibiyetini almış oldu.

Karim Benzema ne başardı?

33 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla 16. golünü kaydetti.

Karim Benzema, Sevilla karşısında attığı gol ile Thierry Henry'yi geçerek kulüp futbolu tarihinin en çok gol atan Fransız futbolcusu oldu.

Benzema, La Liga'da kaydettiği 11 gol ile Gol Krallığı tablosunun zirvesinde yer alırken onu 9 gol ile Juanmi ve Vinicius Junior takip ediyor.

Benzema: 361 gol 🥇

Henry: 360 gol 🥈



Karim Benzema, Thierry Henry'yi geçerek kulüp futbolu tarihinin en çok gol atan Fransız futbolcusu oldu. 🇫🇷 pic.twitter.com/PHu22OpWQH — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 29, 2021

Thierry Henry, Karim Benzema için ne söylemişti?

Geçtiğimiz günlerde Karim Benzema hakkında konuşan Thierry Henry vatandaşını destekleyerek Ballon d'Or'u Real Madrid'in yıldızının kazanması gerektiğini söylemişti:

"Gerçekçi olalım. Umarım Ballon d'Or'u Benzema ya da Kante kazanır."

Real Madrid'i ne bekliyor?

La Liga'da altı maçtır yenilmeyen Real Madrid, 1 Aralık'ta Bilbao'yu konuk edecek ve ardından 4 Aralık'ta Real Sociedad deplasmanına gidecek.

İspanyol ekibi, 7 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile gruptaki son maçını oynayacak. D Grubu'nda lider durumundaki Real Madrid son 16 turuna çıkmayı garantiledi.