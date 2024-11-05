Karim Benzema'dan Kylian Mbappe'ye uyarı: "Burası PSG değil!"

Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe düşük performansıyla eleştirilirken Karim Benzema'dan vatandaşına uyarı geldi.

Benzema, Mbappe'yi uyardı

Fransız golcü, Real Madrid'de eleştiriliyor

Benzema kendisiyle Mbappe'yi kıyasladı

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin uzun süredir beklenen PSG'den Real Madrid'e transferi geçtiğimiz yaz nihayet gerçekleşti ancak Fransız golcünün Vinicius'un gerisinde kalan performansı sıklıkla eleştiriliyor. Mbappe'ye Real Madrid'in eski golcüsü Karim Benzema'dan uyarı geldi.

NE SÖYLENDİ? Karim Benzema şunları söyledi: "Ben Real Madrid'e gittiğimde 21 yaşımdaydım, Mbappe ise 25 yaşında. Bu kulüpteki baskıyı biliyor. 2-3 maçta gol atıp 'Seni öldüreceğiz' diyemezsiniz. Bu baskıyla başa çıkabilecek yeteneğe sahip. Gerçek şu ki Real Madrid, Paris Saint-Germain değil."

"Real Madrid'de çok baskı var, vazgeçmemeli. Mbappe 9 olması gerektiğini anlamalı. Benimle Kylian'ın durumları farklı. Ben 21 yaşındaydım. O 25 yaşında."

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"Baskıyı bilerek geldi. Gol atamazsan baskı artar. Bununla yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Real Madrid'de sizden her maç gol atmanızı isterler. Onu bunun için getirdiler. Bunu yapacak seviyede bir oyuncu."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Kylian Mbappe'nin eleştirilen performansının yanı sıra Real Madrid'den takım arkadaşlarıyla da arasının iyi olmadığı söyleniyor.