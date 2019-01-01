Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Real Madrid'in son haftalarda yükselişe geçen golcüsü Karim Benzema, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu geçmeyi başardı.

'in Fransız yıldızı Karim Benzema, 5 hafta üst üste gol atarak etkileyici bir çıkış yakaladı. Benzema'nın artan performansı ve istatistikleri, eski takım arkadaşı Ronaldo'yu geride bıraktı.

'nın 33. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelen Real Madrid, rakibini 3-0 mağlup etti. 21 Nisan Pazar günü oynanan karşılaşmada hat-trick yapan Benzema, bu sezon ligde 21 gole ulaştı.

Sezon başında 'a transfer olan ise bu sezon 'da 19 gol atarak Benzema'nın gerisinde kaldı.

Zinedine Zidane'nın takıma dönmesiyle birlikte performansında gözle görülür bir artış olan 31 yaşındaki santrfor, ligde 32 maçta yalnızca 5 gol kaydedebilmiş ve yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Bu sezon ise ligde 21, totalde 30 gol kaydeden Benzema, attığı gollerin 11'ini kafasıyla attı ve kafa gollerinde oldukça etkili olan Ronaldo'yu bu kategoride de geçmeyi başardı. Ayrıca kafa gollerinde Avrupa'nın zirvesinde bulunuyor.

Athletic'e karşı 16 kez forma giyen Benzema, toplamda 11 kez gol attı ve 2009'dan bu yana Bask ekibine en çok gol atan Real Madridli oldu.