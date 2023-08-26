Karim Benzema, Al-Ittihad'da kriz mi yaşıyor? Nuno Espirito Santo yanıt verdi

İdil Erin Tetik
Nuno Santo - Karim BenzemaGOAL AR
K. BenzemaNuno Espírito SantoAl IttihadPro Lig

Al-Ittihad Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, Karim Benzema ile sorun yaşadığı iddialarını sert bir dille yalanladı.

  • Fransız golcü, bu yaz Al-Ittihad'a katıldı
  • Teknik direktörle sorun yaşadığı iddia edildi
  • Benzema ligde üç maçta bir gol, iki asist kaydetti

NE OLDU? Real Madrid'in eski yıldızı, Suudi Arabistan ekibine transfer oldu ancak kısa bir süre içinde Al Ittihad Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ile kriz yaşadığı haberleri manşetleri sardı. Nuno'nun Karim Benzema'nın taktiksel planına uymadığını düşündüğü iddia edildi.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Nuno Espirito Santo, Benzema ile kriz yaşadığı iddialarını şöyle yanıtladı: "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Basında Karim ile ilişkimin iyi olmadığını okudum. Beni tanıyanlar bunun bir saçmalık olduğunu elbette bilirler. Tüm oyuncularla ilişkilerim iyi. Takım olarak güçlü bir ilişkimiz var ve tüm oyunculardan memnunum. Karim'in bizimle olmasından mutluyuz. Sahada da görebileceğiniz gibi Karim, Al-Ittihad'da olmaktan keyif alıyor. Onun nereden geldiğini biliyorum. Ama biz güçlü bir takımız."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Haberin devamı aşağıda
Karim Benzema Al-Ittihad Saudi Pro League 2023-24GettyKarim Benzema of Al-IttihadGetty Images

Gelecek maç

Karim Benzema - Jota - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter

SIRADA NE VAR? Benzema, Al-Ittihad'ın Pazartesi günü Al Wehda ile oynayacağı maçta takımına üç puan kazandırmayı umacak.

Editörün Seçtikleri