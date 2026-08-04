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Vinicius JuniorGetty Images
Abobakr El Mokadem

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Kararını verdi mi? Vinicius geleceğine dair net sözlerle ipucu verdi

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Vinicius Junior
J. Mourinho
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Brezilya
Portekiz

Brezilyalı yıldızın geleceği hakkında büyük tartışma

Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior, geleceğiyle ilgili süregelen tartışmalar ve bu yaz Arsenal'e transfer olabileceği yönündeki iddialar gölgesinde, kraliyet kulübündeki geleceğine dair ipucu verdi.

Vinicius şu anda Jose Mourinho yönetiminde antrenman yapıyor ve Portekizli teknik direktör önderliğindeki Real Madrid'in yeni projesiyle ilgili ilk açıklamalarını yaptı.

Önümüzdeki yaz sona erecek olan sözleşmesi henüz yenilenmediği için geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, bu konu şu anda kafasını meşgul etmiyor; yine de bir anlaşmaya varmak için Real Madrid ile yapılacak bir toplantıyı bekliyor.

Vinicius, Real Madrid televizyon kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İşler yolunda gitti, yeni teknik direktörü ve yeni oyuncuları tanıdım, sıkı çalıştım. Mourinho her zamanki gibi olmamı istiyor: mutlu, neşeli ve kendi futbol tarzımla oynayan biri."

Beyazlı formayı giymeye devam etme niyetiyle ilgili bir başka mesajında oyuncu şöyle devam etti: "Fiziksel olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor ki sezon boyunca sakatlıklar azalsın ve herkese güvenebilelim."

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Brezilyalı, antrenmanla ilgili şunları söyledi: "Dün çift antrenman, bugün tek antrenman yaptık. İşler böyle yürüyor. Bugün spor salonunda bazı egzersizler ve bacak kaslarımızı güçlendirmek için kısa çalışmalar yaptık. İyi bir antrenmandı, hepimiz oldukça yorgun bir şekilde ayrıldık, ama şimdi yarına hazırlanmak için dinlenme vakti. Sezon hazırlık dönemi böyle geçiyor ve hazır olmamız gerekiyor."

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