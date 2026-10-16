Kararın perde arkası: Flick, Hamza Abdülkerim'i Barcelona'nın A takımından neden çıkardı?

Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim, A takımda yalnızca 12 dakika süre bulduktan sonra Barcelona'nın ikinci takımı Barcelona Atletic ile çalışmalara başladı ve yarın cumartesi günü oynanacak Oteebo maçına hazırlanıyor. Haber, Katalan "Sport" gazetesine ait.

Gazete, oyuncunun A takımda yalnızca iki kısa süre forma giymesinin ardından kulüp içinde daha fazla oynama süresi alması gerektiğine dair yapılan tartışmaların sonucunda alınan bu kararı, "açık nedenlerle beklenen bir sonuç" olarak nitelendirdi.

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"Sport", kararın oyuncunun kendi isteğiyle de örtüştüğünü, Hamza'nın hangi takım olursa olsun maçlarda forma giymeye öncelik vermek istediğini ekledi. Gazeteye göre 18 yaşındaki Hamza gerçekçi ve düşünceleri çok net; hayali Spotify Camp Nou'da başarılı olmak olsa da şu anda ihtiyaç duyduğu şeyin oynamak olduğunun farkında.

Karar, Flick'in gerçek forvet pozisyonundaki durumun netleşmesini beklemek istemesi nedeniyle ertelenmişti; zira Atletico Madrid satışa izin vermeyince ilk tercihi Julian Alvarez'in transferi gerçekleşmemişti.

Barcelona, Gabriel Jesus ile anlaşma sağladı; ancak teknik ekip, oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle fiziksel durumundan emin olmak istedi. Bu süreçte santrfor pozisyonunda görev yapan Raphinha, teknik ekibi ve sportif direktörlüğü bile şaşırtacak düzeyde etkileyici sonuçlar elde etti.

"Ek bir seçenek"

Katalan gazetesine göre Hamza, Flick açısından ek bir seçenekti ve ceza sahası içinde gerçek bir forvet olma özellikleri nedeniyle teknik direktörün ilgisini çekiyordu. Raphinha'nın sakatlanmasının ardından Mısır milli takımı oyuncusu A takımla çalışmaya devam etti.

Ancak Raphinha'nın antrenmanlara dönmesi, Flick'in elinde hücumda bolca seçenek olması anlamına geldi. Teknik direktör, İstanbul'da Dani Olmo'yu yalancı forvet pozisyonunda denedi ve bu deneme işe yaradı; ayrıca Anthony Gordon'ı ileri uçta oynatma seçeneği de bulunuyor. Böylece Hamza seçeneği uzaklaştı.

"Sport", A takımın atmosferi içinde kalmaya devam ederken ikinci takımla oynamanın tüm taraflar için en iyi çözüm olduğu görüşünde. Hamza ihtiyaç duyduğu dakikaları alacak, ikinci takım ise gazetenin "lüks bir takviye" olarak tanımladığı oyuncuyu kadrosuna katacak.

Ancak gazete, kadro dışı bırakma kararının nihai olmadığını vurguladı; Flick, uygun gördüğü maçlar için oyuncuyu çağırabilir ve Kral Kupası'nın ilk turları onun için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İlginç bir detay da Hamza'nın şimdiye kadar Barcelona Atletic ile hiçbir resmi maç oynamamış olması; genç takımdan doğrudan A takıma yükselmişti. Yarın üst üste beşinci galibiyetini almayı hedefleyen teknik direktör Juliano Belletti'nin takımının en önemli takviyesi olarak görülüyor.



