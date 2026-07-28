İtalya Futbol Federasyonu, önümüzdeki dönemde Azzurri'nin başına geçecek yeni teknik direktörün kimliğini belirledi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, 61 yaşındaki Roberto Mancini, Andrea Pirlo ve Pep Guardiola ile yürütülen görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından görevi yeniden üstlenmeyi kabul ederek İtalya Milli Takımı'nın başına dönmenin eşiğine geldi.

İtalya Milli Takımı, Gennaro Gattuso'nun geçtiğimiz nisan ayında görevinden istifa etmesinden bu yana yeni bir teknik direktör arıyor.

Fabrizio Romano, 61 yaşındaki Mancini'nin, İtalya Federasyonu'nun yeni teknik direktör arayışı sürecinde çeşitli engellerle karşılaşmasının ardından ülkesinin milli takımının başına şaşırtıcı bir dönüş yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

Manchester City'yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan eski teknik direktör, daha önce İtalya Milli Takımı'nı 5 yıl boyunca çalıştırmıştı.

Mancini, İngiltere'yi çekişmeli bir finalde penaltılarla mağlup ederek İtalya Milli Takımı'na EURO 2020 şampiyonluğunu kazandırmıştı.





Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başından ayrılmasının ardından önce Suudi Arabistan Milli Takımı'nı, ardından da El-Sadd kulübünü çalıştırdı.

Mancini, geçen ay Katar Yıldızlar Ligi şampiyonunun başından ayrıldı ve bu durum İtalya Milli Takımı'na kendisiyle anlaşmak için harekete geçme fırsatı verdi.

İtalya Milli Takımı'nın Gattuso'ya halef arayışı, dün ani bir dönüşe sahne oldu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, Pirlo'nun bir Rus bahis şirketine bağlı bir markanın elçisi olduğuna dair ilişkisinin kamuoyuna çıkmasının ardından, kendisinin atanmasına yeşil ışık yakmayı reddetti.

Karardaki bu ani değişiklik, teknik direktör Paolo Maldini ve danışman Leonardo'nun görevlerine gelmelerinin üzerinden yalnızca 16 gün geçmişken istifa etmelerine yol açtı.

İtalya Milli Takımı, geçen hafta görüşmeler yürüttüğü Pep Guardiola'yı da görevi üstlenmeye ikna etmekte başarısız oldu.