Spor Tahkim Mahkemesi, Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin nihai kararını yarın, salı günü açıklayacağını duyurdu.

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CAS, bugün pazartesi günü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uyuşmazlığın taraflarına, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını yarın salı günü öğleden sonra açıklayacağı bildirildi."

Açıklamada, Spor Tahkim Mahkemesi'nin söz konusu karar resmi olarak duyurulana kadar medyayla tüm iletişimi durdurduğu vurgulandı.

Senegal Milli Takımı, uzatmalara giden maçta Fas'ı 1-0 yenerek 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olmuştu.

Final maçında bazı talihsiz olaylar yaşanmış, ikinci yarının bitimine kısa süre kala Fas lehine penaltı verilmesinin ardından Senegalli oyuncular sahayı terk etmişti.

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Oyunun uzun süre durmasının ardından Senegalli futbolcular yeniden sahaya döndü ve kaleci Edouard Mendy, Brahim Diaz'ın kullandığı penaltıyı kurtardı.

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Maçın normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde Senegal'in galibiyet golünü Pape Gueye kaydetti.

Senegal'in şampiyonluğuna rağmen Afrika Futbol Konfederasyonu, yaşanan talihsiz sahayı terk etme olaylarının ardından kıta şampiyonluğunu Senegal'den alıp Fas'a veren tartışmalı bir karar aldı.

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CAF'ın bu kararının ardından Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun kendisinden alınarak Fas'a verilmesine itiraz edip Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu.