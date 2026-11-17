Madrid'de yalnızca bir sezon süren hayal kırıklığının ardından Franco Mastantuono, bu kez Fiorentina formasıyla yeniden parlamaya başladı. Arjantinli oyuncu, İtalya'da geleceği için büyük bir yarışı ateşlerken Real Madrid'i de önümüzdeki yaz zor bir kararla karşı karşıya bıraktı.

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Genç Arjantinli oyuncu, Real Madrid'de geçirdiği hayal kırıklığı dolu sezonun ardından bu yaz kiralık olarak Fiorentina'ya katıldı ve İtalya'da eski parıltısına yeniden kavuştu. Mastantuono, Madrid'de takımın genel olarak zayıf performansından en çok etkilenen oyunculardan biri olmuştu.

Eşleşmeli kulübün eski teknik direktörü Xabi Alonso'nun kendisine güvenmesine ve 17'si ilk 11'de olmak üzere 35 maçta forma şansı vermesine rağmen genç oyuncu, kendisinden beklenen seviyenin altında kaldı. Bu da üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu durumu daha da ağırlaştıran, transferini çevreleyen yüksek beklentilerdi. Vergiler dahil 60 milyon euroyu aşan bir bedelle gelen Mastantuono, Real Madrid için dev bir yatırımı temsil ediyordu. Henüz 18 yaşındayken dünyanın en umut vadeden yeteneklerinden biri olarak futbol sahnesine çıkan oyuncunun parıltısı, beyaz formanın ağırlığı altında kısa sürede söndü.

Genç oyuncu Fiorentina'da, Valdebebas'ta yaşadığı devasa baskıdan uzakta yeteneğini geliştirebileceği daha sakin bir ortam buldu. Bu durum, rakamlarına ve performansına açıkça yansıdı. Bu bilgileri "Sport" aktardı.

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Mastantuono, tüm kulvarlarda şimdiye kadar 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Böylece Real Madrid'deki ilk yılındaki gol sayısını şimdiden geride bırakan oyuncu, sorunun yeteneğinde değil, çevresindeki koşullarda olduğunu kanıtladı.

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Bu yükselişle birlikte oyuncunun geleceğine dair soru işaretleri de belirmeye başladı. Mastantuono'nun, İtalyan kulübündeki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yazın Real Madrid'e dönmesi bekleniyor. Ancak Florentino Perez'in başkanlığını yaptığı kulüpte hücum mevkilerindeki yoğun rekabet, oyuncunun A takımdaki durumunu yeniden zorlaştırıyor.

Fiorentina da Arjantinli oyuncuyu daha uzun süre elinde tutmak için tam olarak bu durumdan yararlanmayı umuyor. "La Repubblica" gazetesinin haberine göre İtalyan kulübü, oyuncunun kiralık süresini bir yıl daha, 2028 yazına kadar uzatmak istiyor. Gazete, anlaşmanın önünü açabilecek birkaç etkene dikkat çekiyor: sportif projenin önemi, taraftarların bağlılığı ve iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler.

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Ancak Fiorentina'nın anlaşmayı tamamlamak için önemli bir hedefe ulaşması gerekiyor. İtalyan gazetesine göre Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak, oyuncuyu takımda tutmanın temel şartlarından biri. Bu da hiç kolay olmayacak.

Sezona felaket bir başlangıç yapan teknik direktör Paolo Vanoli'nin takımı, şu anda yalnızca 9 puanla Serie A'da 15. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılım hakkı veren sıraların uzağında. Bu da önümüzdeki aylarda takımın işini oldukça zorlaştırıyor.

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Bunun nedeni, Mastantuono'yu kiralamak için önümüzdeki yaz kıyasıya bir rekabet yaşanacak olması. İtalya'dan gelen haberlere göre Milan, Napoli ve Roma gibi kulüpler durumu yakından takip ediyor ve onlar da Arjantinli oyuncuyu kadrolarına katma yarışına girebilir.

Şu an için oyuncunun geleceği konusunda sessizlik hâkim. Ancak önümüzdeki yaz İtalya'nın büyükleri arasında çetin bir rekabet yaşanması bekleniyor. Real Madrid ise gelişmeleri izleyerek kararını verecek: Genç yeteneğine ikinci bir şans tanımak için onu geri mi çağıracak, yoksa Bernabeu baskısından uzakta olgunlaşması için bir yıl daha İtalya'da mı bırakacak?