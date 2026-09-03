Real Madrid oyuncusu Raul Asencio'nun davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinsel içerikli videolarda görünen iki genç kadın, davada suçlanan dört oyuncu hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini teyit etti. Bu durum, savcılığı Kraliyet ekibinin savunmacısına yönelttiği sır ifşası ve mahremiyet ihlali suçuna ilişkin suçlamayı geri çekmeye yöneltti.

"AS" gazetesine göre, Asencio, Real Madrid akademisindeki eski takım arkadaşları Ferran Ruiz, Juan Rodriguez ve Andres Garcia ile birlikte dava kapsamında mahkemeye çıktı. Duruşmanın başlangıcında iki genç kadın, Las Palmas de Gran Canaria 5 numaralı Ceza Mahkemesi hakimi önünde dört sanığı affettiklerini teyit etti.

Bu vazgeçme, savcılığın sahiplerinin rızası olmadan mahrem nitelikteki fotoğraf ve video paylaşımı veya dolaşıma sokulması suçuna ilişkin suçlamasını geri çekmesine olanak tanıdı; bu suçlama Asencio ve diğer sanıkları kapsıyordu.

Asencio'yu kapsamayan diğer suçlamalar

Buna karşılık, iki genç kadının vazgeçmesi, yalnızca Ferran Ruiz, Juan Rodriguez ve Andres Garcia'ya yöneltilen, Asencio hariç, reşit olmayanlara ilişkin müstehcen materyallerle ilgili suçlamaları etkilemiyor.

Bu suçlamalar, reşit olmayan biriyle cinsel içerikli bir video kaydedilmesiyle bağlantılı; zira olayların yaşandığı 2023 yılında kızlardan biri 16 yaşındaydı. Bu, mağdurun vazgeçmesi veya affetmesiyle suçlamanın düşmediği bir suç.

Hakim, iki genç kadının ifadelerini dinledikten sonra oturumu geçici olarak askıya almaya karar verdi.

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Davanın ayrıntıları

Davanın olayları 2023 yazına dayanıyor. O dönemde Ferran Ruiz, Juan Rodriguez ve Andres Garcia, Raul Asencio'nun Real Madrid akademisindeki takım arkadaşlarıydı. Üçlü, Gran Canaria adasının güneyindeki Amadores bölgesinde bulunan bir plaj kulübünde iki genç kadınla karşılıklı rıza dahilinde cinsel ilişkiye girdi.

Ancak davada yer aldığı üzere suçlamalar, oyuncuların iki genç kadının rızası olmadan olayın fotoğraf ve videolarını çekmesiyle ve bu materyalleri, kadınların silinmesini talep etmesine rağmen "WhatsApp" uygulaması üzerinden başka kişilerle paylaşmasıyla ilgili.

Bu videolardan biri daha sonra Asencio'nun telefonuna ulaştı. Asencio, suçlamaya göre videonun izinsiz çekildiğini ve kadınların silinmesini talep ettiğini bilerek üçüncü bir kişiye göstermekle suçlanıyordu.

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