Karantina partisi veren Kean'e kulübü Everton'dan sert tepki

İtalyan oyuncu, sosyal medyaya düşen parti fotoğraflarıyla kulübü Everton'ı sinirlendirmeyi başardı.

Moise Kean ve arkadaşlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hükümet tarafından belirlenen sosyal mesafe düzenlemelerine uymadığını gösteren videoların Daily Star tarafından ortaya çıkarılması, İtalyan oyuncunun kulübü 'ın tepkisini çekti.

Kean'in kendi evinde çekilen videolar nedeniyle bir açıklama yayınlayan Everton "Bir A Takım oyuncumuzun bu dönemdeki krize rağmen hükümetin belirlediği kararlara uymadığını görmemiz kulüp olarak bizi dehşete düşürdü. Oyuncumuzun bu kabul edilemez davranışından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Everton Kulübü, bütün oyuncular ve teknik ekibe çeşitli iletişim yollarıyla ulaşarak hükümetin belirlediği düzenlemelere uymanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ulusal Sağlık Servisi'ndeki insanlara ve onların fedakarlıklarına büyük saygı duyuyoruz. Bu saygıyı onlara göstermenin en iyi yolu onları korumak için her şeyi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Geleceğin en büyük yıldızları arasında gösterilen Moise Kean, geçtiğimiz yaz 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'tan Everton'a transfer olmuştu.

Daha fazla takım

2019-20 sezonunda Everton formasıyla 26 maça çıkan Moise Kean, sadece 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek beklentilerin altında kaldı.