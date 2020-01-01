Karantina kuralına uymayan Harit'e tepki

Schalke 04 oyuncusu Amine Harit, koronavirüs salgını yaşanırken karantinaya uymayıp nargile kafeye gittiği için tepki topladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yoğunlukla Avrupa'da hissedilen koronavirüs salgını, 'da bugüne kadar yaklaşık 17 bin kişide görüldü ve 41 insanın ölümüne yol açtı.

Salgın sebebiyle spor organizasyonları ertelenirken 'ya da 2 Nisan'a kadar ara verildi. Kulüpler ve futbolcular kendini karantinaya alırken 04 cephesinde Amine Harit kuralları ihlal etti.

22 yaşındaki oyuncu Harit, Bild'in haberine göre koronavirüs salgını sırasında gece yarısı nargile içmeye gittiği için kulüp tarafından sözlü olarak uyarıldı.

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Kulübün sportif direktörü Jochen Schneider, "Harit yaptığı hatanın farkında ve çok üzgün. Bu bir daha gerçekleşmeyecek" açıklamasında bulundu.