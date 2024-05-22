Karagümrüklü oyuncudan şok itiraf: "Andrea Pirlo bu işin en kötüsü"

Fatih Karagümrük'ün eski oyuncusu Steven Caulker, eski hocası Andrea Pirlo hakkında sürpriz itiraflarda bulundu.

Steven Caulker, İngiliz basınına sürpriz itiraflarda bulundu

Türkiye'de çalıştığı en kötü hocayı açıkladı

Andrea Pirlo bu itiraftan pek hoşlanmayacak

NE OLDU? BBC'ye konuşan Steven Caulker, Andrea Pirlo'yu Türkiye'de çalıştığı en kötü teknik direktör ilan etti. Caulker daha önce Türkiye'de Fatih Karagümrük, Alanyaspor ve Fenerbahçe formaları giymişti.

NE SÖYLENDİ? Steven Caulker, Andrea Pirlo ile ilgili şunları söyledi: "Karagümrük'teki teknik direktörüm Andrea Pirlo çalıştığım en kötü teknik direktör. Gerçek bir hayal kırıklığıydı! Bu oyunu oynayan en iyi oyunculardan biri ve gerçekten harika bir insan ama bir teknik direktör olarak bize hiçbir şey sunmadı. Ama öğrenme süreci devam ediyor, açık fikirli biri ve eminim gittikçe daha iyi bir çalıştırıcı olacak."

DAHA FAZLASI: Caulker bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Aralık 2023'ten Malaga Academy'ye imza atmıştı. Yeni kariyer planıyla ilgili de konuşan Caulker şunları söyledi: "Bu yılın başında tatilde tesadüfen tanıştığım bir kişinin ardından antrenörlüğe ilk adımımı attım. İspanya'daydım ve Malaga City Academy ile görüşmeye başladım. Olaylar birbirini izledi ve doğrudan a takım antrenörlüğüne başladım. 32 yaşıma yeni girmiştim, İspanyolcam zayıf ve kümede kalma mücadelesine girdim. Belki de bu dil bariyeri olumlu oldu. Özellikle de hayal kırıklığına uğradığım zamanlarda. Bir şeyler tercüme edildiğinde, ne söyleyeceğinizi düşünmek için ekstra zamanınız oluyor. Her iki rolü de üstlenmek gerçekten zor ama ilginç."