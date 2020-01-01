Karagümrük'ten bir transfer daha: Andrea Bertolacci

Borini ve Emre Çolak'ı renklerine bağlayan Karagümrük, İtalyan orta saha Andrea Bertolacci'yi de kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-Siyahlı kulüp, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Andrea Bertolacci'ye imza attırdığı belirtilerek, "Kariyerinde UEFA tecrübesi de bulunan Bertolacci’ye Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.

Daha fazla takım

Futbola altyapısından yetiştiği 'da başlayan Bertolacci, Lecce, , ve kulüplerinde forma giydi. İtalyan oyuncu beş kez de ülkesinin milli takımıyla sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük, daha önce Emre Çolak ve Fabio Borini'yi transfer etmişti.

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