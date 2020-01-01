Karagümrük'te Ömer Erdoğan dönemi sonlandı

Son 5 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik alan Karagümrük'te Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı kırmızı-siyahlı takımın başında 12 maça çıkan Ömer Erdoğan, sadece bir kez yenilirken 5 galibiyet, 6 beraberlik aldı.