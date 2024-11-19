Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta mücadelesinde kritik bir sınava çıkacak.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, grubun son haftasında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Peki Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

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Türkiye, A Ligi'ne nasıl yükselir?

A Milli Takım bu akşam Karadağ'ı mağlup ettiği takdirde Galler-İzlanda maçının sonucuna bakılmaksızın grubu lider olarak tamamlayıp A Ligi'ne yükselecek.

Milliler berabere kaldığı takdirde ise Galler'in kazanamaması halinde yine gruptan çıkacak.

Türkiye berabere kalırsa Galler kazanırsa, bu durumda ikili averaj da eşit olduğu için genel averaja bakılacak.

Türkiye yenilirse, Galler yenerse bu kez puan olarak Galler grubu lider tamamlayıp A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye'nin golsüz berabere kalması, Galler'in de İzlanda'yı 3-0 mağlup etmesi durumunda ise her şey eşit olacak ve centilmenlik puanına bakılacak.

Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta mücadelesinde bu akşam Karadağ'a konuk olacak.

City Niksic Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak.

İsviçreli hakem Schnyder'in yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından ve EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Karadağ-Türkiye 19 Kasım Salı 22.45 TV 8 & EXXEN

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE