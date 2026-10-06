Milan'ın yıldızı Fransız Adrien Rabiot, dün akşam Belçika karşısında Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girmesinin ardından, Zinedine Zidane önderliğindeki ülkesinin teknik ekibini rahatsız etti.

Didier Deschamps yönetiminde Fransa Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Adrien Rabiot (31 yaşında), Zinedine Zidane'ın ilk milli ara döneminde yeniden milli takıma katıldı.

Orta saha oyuncusu Türkiye (1-0) ve İtalya (1-1) karşısında ilk 11'de sahaya çıktı; ancak Belçika (1-0) maçında yedek kulübesinde kaldı ve dün akşam Belçika (4-1) karşısında geç bir dakikada oyuna girerek 88. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerini aldı.

RMC kanalının yorumcusu RMC Jean-Louis Tourre'ye göre, oyuna girmeden önceki anlar Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibi içinde bir miktar gerginliğe yol açtı.

"RMC" radyosundaki "After Foot" programında şöyle açıkladı: "Isınması aşırı derecede yavaştı, hatta krampon bile giymemişti. Bu durum Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibini şaşırttı; çünkü ısınmasının neden bu kadar yavaş olduğunu anlayamadılar."

Milan'ın oyuncusu, Michael Olise'nin Fransa'nın üçüncü golünü atmasından birkaç an önce sahaya girdi, ardından son golle sonuçlanan atağın kurulmasında kilit bir rol oynadı. Topu orta sahanın sağ tarafında Rayan Cherki'ye verdi, ardından ona alan açmak için ileri çıktı. Daha sonra eski Lyon oyuncusu, muhteşem bir orta pasıyla topu Désiré Doué'ye gönderdi; o da topu Olise'ye aktardı ve Olise ikinci golünü kaydetti (4-1, 91. dakika).

Bitiş düdüğüyle birlikte, kenar çizgisinde Zinedine Zidane'ın karşıladığı ilk oyuncu Adrien Rabiot oldu; ancak eski Paris Saint-Germain ve Marsilya oyuncusunun kısa süreli performansı, "After Foot" programının yorumcusu Daniel Riolo'yu ikna etmedi. Riolo, 2022 Dünya Kupası ikincisinin artık Fransa Milli Takımı'nda yeri olmadığına inanıyor. Şunları söyledi: "Rabiot sayfasını kapatmamız, Da Cunha'yı orta sahaya ve Camavinga'yı bu takıma koymamız gerekiyor."

Gazeteci, cuma günü İtalya karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından da Rabiot'yu eleştirmiş ve şöyle demişti: "Orta sahada, takıma ne kattığını göremiyorum. Daha hareketli, oyunun temposunu değiştirmeye daha yatkın bir oyuncu istiyorum; Camavinga ile Manu Koné'yi tercih ederim."







