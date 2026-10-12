Gabriel Jesus, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanacak maçta Barcelona'nın ilk 11'inde yer almak için aday konumuna yükseldi.

Sport gazetesi, teknik direktör Hansi Flick'in La Liga'daki son maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında alışılmış kuralları yıktığını ve Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için Jesus'un ilk 11'de sahaya çıkacağını açıkladığını aktardı.

Flick, Jesus'a Barcelona'nın ilk 11'inde ilk kez forma giyme şansı tanıdı. Brezilyalı oyuncunun yanıtı ise mümkün olan en iyi şekilde geldi; etkili bir vuruşla gol kaydetti, ancak her şeyden önce dikkat çekici bir uyum ve oyun içinde büyük bir akıcılık sergiledi; sanki uzun süredir takımın sisteminin önemli parçalarından biriymiş gibi.

Jesus, bedeninde pek çok mücadelenin izlerini taşıyan, birkaç kez emekliliğini duyuran ama tecrübesi sayesinde rekabet etmeye devam eden boksörlerden birine benziyor. Hâlâ sahip olduğu futbol yetenekleriyle birlikte kişiliği ve takıma uyum sağlama biçimi de öne çıkıyor.

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Premier Lig'in yüksek fiziksel taleplerine alışkın olduğu açık; ayrıca Manchester City ve Arsenal gibi takımlardaki oyun mekanizmalarını da çok iyi biliyor. Bunun ötesinde, Barcelona'da santrfordan istenen görevlere tam olarak uyuyor. Nitekim haftalar önce Katalonya radyosuna verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Savunmaya katkı veren bir forvet olmak, DNA'mın bir parçası."

Aynı röportajda, Barcelona'daki etkisini anlamaya yardımcı olacak bir başka açıklama da yaptı: "Topla ve topsuz kaos yaratmayı çok seviyorum. Ben sahadayken bir şeyler olur."

Jesus'un rolü yalnızca rakip kaleyi tehdit etmekle sınırlı değil; aynı zamanda takım arkadaşlarının işini de kolaylaştırıyor. Kendisi, sabit bir bölgede durmadığı için karşısında savunma yapmanın zor olduğu forvet tiplerinden biri; bu da rakip savunma hattını hareketlerini sürekli takip etmeye zorluyor.

Jesus, Getafe karşısında 81 dakika sahada kaldı. Şimdi akıllardaki soru ise Galatasaray karşısında ilk 11'deki yerini koruyup koruyamayacağı.