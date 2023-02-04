Kansere yakalanan Christoph Daum'un son hali nasıl?

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, kanserle savaşını sürdürürken ilk kez bir programa katıldı.

Daum kanserle mücadele ediyor

"Bazen fişten çekilmiş gibiyim" diyor

Mümkün olan en kısa sürede iyileşmek istiyor

NE OLDU? Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, kanser hastalığına yakalandıktan sonra ilk kez bir programa katıldı. Hastalığın Alman çalıştırıcıyı yıprattığı görülüyordu ancak mücadele ederek kısa sürede sağlığına kavuşmak istiyor.

NE SÖYLENDİ? ARD'de yayınlanan bir programa katılan Christoph Daum şunları söyledi: "Bazen fişten çekilmiş gibiyim. Vücudumdaki her şeye dikkat ediyorum. Sigarayı da bıraktım. Hem de bir gecede."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Daum kanser olduğunu ilk açıkladığında şunları söylemişti: "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim."

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DAHA FAZLASI: Christoph Daum için Beşiktaş ile Fenerbahçe "geçmiş olsun" mesajı paylaşmıştı. Alman çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı. Ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulunmuştu.