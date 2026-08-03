Barcelona'nın eski teknik direktörü Louis van Gaal, 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana uzun süredir teknik direktörlükten uzak bir dönem geçiriyor. Bunun kısmen nedeni ise şu an atlattığı kanser hastalığıyla verdiği mücadeleydi.

Van Gaal, büyük millî takımlardan birinin başına dönmek istiyor ve Ronald Koeman'ın, Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından ayrılmaya karar vermesiyle bir sonraki durağı Hollanda Millî Takımı olabilir.

"Mundo Deportivo" gazetesi, "De Telegraaf"a dayandırarak Van Gaal'ın ülkesinin millî takımı Hollanda'yı çalıştırmak için kendisini önerdiğini aktardı. Geri dönüşü kesinleşirse, bu Hollanda ile dördüncü dönemi olacak.

Liverpool'un eski teknik direktörü, hemşehrisi Arne Slot'un kulüpleri çalıştırmaya devam etmeyi tercih ettiğini belirtmesinin ardından, 74 yaşındaki Van Gaal'ın Hollanda'yı çalıştırma şansı büyük görünüyor.

Ayrıca Peter Bosz ve Erik ten Hag gibi diğer Hollandalı teknik direktörler de şu anda kulüpleriyle bağlantılı durumda. İlki PSV Eindhoven'ı çalıştırırken, ikincisi ise Twente'nin başında bulunuyor.

Louis van Gaal'a 2022 yılında prostat kanseri teşhisi konmuştu, ancak artık sağlık durumu son derece iyi.

De Telegraaf gazetesi, Van Gaal'ın "Sağlık sorunları artık geçmişte kaldı." sözlerini aktardı.

Hollanda Futbol Federasyonu henüz kendisiyle iletişime geçmemiş olsa da, göreve getirilmesi hâlâ masadaki bir seçenek olarak duruyor ve devre dışı bırakılmış değil.