Arsenal, pazar öğleden sonra Community Shield’i büyük bir üstünlükle kazandı. Lig şampiyonu, Cardiff’teki Principality Stadyumu’nda FA Cup sahibi Manchester City’yi 3-0 mağlup etti. Riccardo Calafiori, henüz 23. saniyede (!) ağları bularak maçın tonunu belirledi. Diğer goller Kai Havertz ve Martin Ødegaard’dan geldi. Christos Tzolis (eski FC Twente), iki asistle Arsenal kariyerine tam anlamıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Arsenal’de Jurriën Timber henüz kadroda yer almadı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, kasık sakatlığından çıkma sürecinde. City’de ise Rodri yoktu. Dünya Kupası şampiyonu büyük ihtimalle FC Barcelona’ya gidiyor, ancak sırt şikayetleri nedeniyle Galler’de forma giyemedi. Tzolis’in yanı sıra Bruno Guimarães (Arsenal) ve Elliot Anderson (City) da ilk kez (ilk 11’de) sahaya çıktı.

Eski PSV’li Noni Madueke’nin sağ kanatta görev yaptığı Arsenal, maça harika başladı. Miles Lewis-Skelly, müthiş bir ara pasıyla Calafiori’yi kaçırdı ve İtalyan oyuncu Gianluigi Donnarumma’yı ters köşeye gönderdi: 1-0.

Yarım saat dolmadan skor 2-0 oldu. Ødegaard, topu şık bir şekilde arka direğe gönderdi; burada Tzolis mükemmel bir oyun görüşü sergileyip topu Havertz’e adeta “al da at” dedi. Alman oyuncu, zayıf bir performans sergileyen Donnarumma’yı yerden seken kafa vuruşuyla avladı.

City savunmacısı Abdukodir Khusanov, uzatma dakikalarında çizgi üzerindeki müdahalesiyle Arsenal’in devreye 3-0 önde girmesini engelledi. Ancak ikinci yarının başlamasından üç dakika bile geçmeden Donnarumma topu üçüncü kez ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Tzolis, Ødegaard’ı gördü; Norveçli yıldız, şut çekecekmiş gibi yaparak Donnarumma’yı yere yatırdı ve büyük bir gülümsemeyle topu ağlara bıraktı: 3-0.

City menajeri Enzo Maresca, kısa süre sonra etkisiz kalan Erling Braut Haaland’ı kenara alıp yerine Omar Marmoush’u sokarak adeta havlu attı. Karşılaşma da bir daha hiç maça dönmedi. Tam anlamıyla oyundan silinen City, neredeyse hiç pozisyon üretemezken Arsenal ise Premier League’in başlangıcı öncesinde kendini saklıyor gibiydi.

Premier League, önümüzdeki cuma Arsenal ile Frank Lampard yönetimindeki yeni yükselen Coventry City arasındaki maçla başlayacak. Man City ise ligde ilk maçına pazar öğleden sonra çıkacak. Maresca’nın ekibi, kendi sahası Etihad Stadyumu’nda AFC Bournemouth’u konuk edecek.