Bayern Münih son derece kritik bir dönemde ağır bir darbe aldı. İngiliz yıldızı Harry Kane'in ayak bileğindeki ciddi sakatlık nedeniyle birkaç ay forma giyemeyeceği kesinleşti. Bavyera ekibinin hesapları da hücumdaki istikrarı korumaktan, takımın en önemli yıldızlarından birinin bırakacağı boşluğu doldurabilecek bir alternatif aramaya hızla döndü.

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Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Bayern yönetimi, forvet piyasasındaki seçenekleri belirlemek için erkenden harekete geçti. "Foot Mercato"nun ortaya koyduğuna göre kısa listede, genç yeteneklerden tecrübeli isimlere uzanan yedi oyuncu yer alıyor. Bu isimlerden ikisi Fransa liginde forma giyiyor.

Sorun, Bayern Münih ile Köln arasında oynanan ve 1-1 sona eren Bundesliga maçında başladı. Harry Kane, Joel Schmied ile çarpışmasının ardından sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı ve 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu gelişme, Vincent Kompany yönetimindeki teknik ekipte endişeye yol açtı.

İlk işaretler de iç açıcı değildi. Yapılan tıbbi kontroller sakatlığın ciddiyetini doğruladı. İngiliz golcünün sol ayak bileğindeki tibiofibular bağda yırtık tespit edildi ve bu durum, oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalmasını gerektirdi.

Bayern Münih, sakatlığın ayrıntılarını resmi bir açıklamayla duyurdu: "Harry Kane, Bayern Münih'in Bundesliga'da Köln ile oynadığı maçta sol ayak bileğindeki tibiofibular bağda yırtık yaşadı. Kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan muayenede sakatlık tespit edildi. Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncu birkaç ay sahalardan uzak kalacak."

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Kane'in yokluğu, Bavyera ekibinin hedefleri açısından ağır bir darbe anlamına geliyor. Üstelik Kompany, yerel kupalardaki mücadele sürerken ve kulüp Avrupa kupalarındaki hedeflerinin peşindeyken, sezonun kritik bir döneminde asıl golcüsünden yoksun kalacak.

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İngiliz yıldızın yokluğunu telafi etmek için 7 isim

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre Bayern Münih yönetimi, önümüzdeki ocak ayında harekete geçmek amacıyla bir dizi hücum seçeneğini değerlendirmeye başladı. Listenin başında, Avrupa'nın en çok talep gören genç yetenekleri arasında gösterilen Club Brugge'ün golcüsü Nicolò Tresoldi yer alıyor.

22 yaşındaki Tresoldi, genç milli takımlar düzeyinde sportif açıdan Alman vatandaşlığı taşıyor. Bu da onu Bavyera ekibi için cazip bir seçenek haline getiriyor. Ancak başta Milan olmak üzere başka kulüplerin de oyuncuyla ilgilenmesi ve İtalya'nın da onu kazanmak istemesi nedeniyle bu transfer kolay olmayacak.

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Haberlere göre Club Brugge, golcüsü için 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu rakam, transferin devre arası transfer döneminde tamamlanmasının önünde bir engel oluşturabilir.

Bayern'in aradığı hücum katkısını sağlayabilecek seçenekler arasında, PSV Eindhoven'ın golcüsü ve Augsburg'un eski oyuncusu Ricardo Pepi ile Brentford'un golcüsü Igor Thiago da listede bulunuyor.

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İlgi gören isimlerden biri de Eintracht Frankfurt'un 23 yaşındaki golcüsü Younes Ebnoutalib. Oyuncu, bu sezon 12 maçta 8 gol atarak kendini güçlü bir şekilde kabul ettirdi.

"Bild" gazetesine göre Jürgen Klopp da oyuncuyu takdir ediyor. Kulüp içinde ise sahip olduğu potansiyele atıfla, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin genç bir versiyonuna benzetiliyor.

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Monaco'nun golcüsü ve Borussia Dortmund'un eski oyuncusu Paris Brunner da gündemdeki isimler arasında. Genç yaşı ve gelecek vaat eden potansiyeli sayesinde geleceğe yönelik bir yatırım seçeneği olabilir.

Bayern, aynı Fransız kulübünde Folarin Balogun'un durumunu da takip etmeyi sürdürüyor. "Sky Sport Almanya" ise önümüzdeki aylarda serbest oyuncu durumuna düşecek olmasını göz önünde bulundurarak, Eric Maxim Choupo-Moting'in adını Bavyera ekibine olası bir dönüş seçeneği olarak gündeme getirdi.

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Gündemdeki isimlerin çokluğuna rağmen Bayern Münih, devre arası transfer planlarıyla ilgili henüz kesin bir karar vermedi. Ancak Kane'in sakatlığı, yönetimi zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı: Takımın sezonun geri kalanındaki hedeflerini sarsmadan, bir numaralı yıldızının yokluğunu telafi edebilecek bir golcü bulmak.