Kane kadroda yine yok

Harry Kane takımının Avrupa Konferans Ligi'nde Paços Ferreira'ya karşı oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Harry Kane, Perşembe günü Tottenham'ın Pacos de Ferreira'ya karşı oynayacağı Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında sahada yer alamayacak.

BBC'de yer alan habere göre daha önce kulüpten ayrılmak istediği bildirilen İngiliz forvet, Çarşamba günü maç için Portekiz'e uçan kafilede yer almadı.

28 yaşındaki golcü oyuncu, Pazar günü kendisini kadrosuna katmaya çalışan ve isminin bir süredir birlikte anıldığı Manchester City karşısında takımının aldığı 1-0 galibiyeti de kaçırdı.

Form tutma süreci ve transfer öfkesi

Euro 2020 sonrası ABD'deki tatilinden geç dönen tecrübeli forvet, takımla olan çalışmalarına da gecikmeli olarak başlamıştı

Kane'in vücut zindeliği üzerinde çalıştığı ve Pazar günü Premier Lig'de Wolves ile oynanacak maçta sahada yer alabileceği de söylentiler arasında.

Harry Kane'in Daily Mail'de yer alan habere göre, Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye takımdan ayrılmasına izin vermediği için öfkeli olduğu iddia ediliyor. Kulübün geçen sezon bir kupa kazanmaması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması halinde Levy'nin Kane'in takımdan ayrılmasına izin vereceği sözünü tutmaması bu öfke ve hayal kırıklığının sebebi.