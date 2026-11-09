Efsaneleşmiş tecrübeli isimlerle rekor kıran genç oyuncuları bir araya getiren 2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11'i resmen açıklandı. Ancak 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan İngiltere millî takım forveti Harry Kane'in kadroya alınmaması tartışma yarattı.

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Messi geri döndü, Yamal tarihe geçti

Lionel Messi, 2023'ten bu yana ilk kez FIFPRO Erkekler Dünya 11'ine seçilerek yeniden bu seçkin kadroda yer aldı. Messi, Arjantin'i sekiz golle Dünya Kupası finaline taşıdığı başarılı millî takım performansının ardından kadroya döndü. Arjantin, finalde İspanya'ya uzatmaların ardından 1-0 mağlup olmuştu.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal da tarihe geçti. Beklentileri aşmayı sürdüren İspanyol millî futbolcu, 20 yaşına basmadan önce Dünya 11'ine iki kez seçilen ilk oyuncu oldu. Yamal, bu sezonki kadroda David Raya, Pau Cubarsi ve Rodri Hernandez ile birlikte yer alan dört İspanyol futbolcudan biri.

Harry Kane'in kadro dışı kalması şaşırttı

Açıklanan kadronun en çok konuşulan yanı kuşkusuz Kane'in yokluğu. Son Ballon d'Or ödülünün sahibi olan İngiltere kaptanı, meslektaşlarından son kadroya girmesine yetecek kadar oy alamadı.

Kane'in seçilememesi, hücum hattındaki yoğun rekabeti ortaya koyarken oy kullananların öne çıkan başka isimleri tercih ettiğini gösteriyor. Erling Haaland, geçen sezon 27 golle Premier League'in gol kralı olmasının ve yedi gol atarak Norveç'i tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline taşımasının ardından kadroya girdi. Kylian Mbappe de 10 golle Dünya Kupası'nın gol kralı olup turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alarak kadrodaki yerini kazandı.

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Ligue 1 ve PSG'nin ağırlığı

Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain, üst üste kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının ardından son 11'e üç oyuncu verdi. Faslı yıldız Achraf Hakimi, Portekizli sol bek Nuno Mendes ve orta saha oyuncusu Vitinha, kulübün Avrupa'daki başarısında oynadıkları kilit rollerin karşılığını kadroya seçilerek aldı.

Kadro, 73 ülkeden 19.806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlendi. Oyuncular, bu dönemde en az 30 resmî maçta forma giymiş olmaları şartıyla 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki performanslarına göre değerlendirildi.

2026 FIFPro Dünya 11'inin tamamı

2026 FIFPro Dünya 11'inde kalede Raya yer alırken savunma hattını Hakimi, Cubarsi ve Mendes oluşturuyor. Orta sahadaki üçlü Rodri, Vitinha ve Jude Bellingham'dan, hücum hattı ise Messi, Yamal, Mbappe ve Haaland'dan oluşuyor.