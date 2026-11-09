Kane dışarıda: Messi ve Hakimi, FIFPRO 2026 ideal 11'inin başında

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu "FIFPRO", bugün pazartesi, 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

FIFPRO'nun resmi sitesine göre, bu yılın Ballon d'Or ödülüne layık görülen Bayern Münih yıldızı Harry Kane, seçimlerin dışında kaldı.

En iyi 11 şu şekilde oluştu:

Kaleci: David Raya (Arsenal, İspanya).

Savunma hattı: Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya) - Ashraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz).

Orta saha hattı: Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere) - Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz).

Hücum hattı: Erling Haaland (Manchester City, Norveç) - Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa) - Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin) - Lamine Yamal (Barcelona, İspanya).

Oylama süreci nasıl işledi?

75 ülkeden profesyonel futbolcular, FIFPRO'nun üye oyuncu federasyonlarıyla iş birliği içinde sağladığı güvenli bir dijital platform üzerinden oylarını kullandı.

FIFPRO erkekler dünya 11'ine ilişkin olarak, oyuncular 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki (her iki tarih dahil) performanslarına göre değerlendirildi. 11'de bir koltuk için yarışmaya hak kazanmanın şartı, bu dönemde en az 30 resmi maça katılmaktı.

Her bir oy sahibi, dört mevkinin her birinde (kalecilik, savunma, orta saha ve hücum) en iyi düzeyi sergilediğine inandığı üç oyuncu seçti.

Kendi mevkilerinde en çok oyu alan bir kaleci, üç savunmacı, üç orta saha oyuncusu ve üç forvet, dünya 11'inde yerlerini aldı.

Son koltuk ise, kalan oyuncular arasında en çok oyu alan bir başka saha oyuncusunun oldu.