Kane'den Mbappe ve Yamal'a: Altın Top töreni lüks saat sergisine dönüştü

Dün Pazartesi günü Londra'da düzenlenen Altın Top töreni, farklı ödüllere aday listelerinde yer alan büyük isimlerle birlikte dünya çapında büyük bir ilgi gördü.

Sonuçlara, yıldızların tavırlarına ve tepkilere odaklanılırken, futbol bağlamının dışında başka bir konuyla ilgilenenler de vardı.

Lüks saatlerle ilgilenen Facebook'taki "calf" hesabının yayımladığı bir rapor, Altın Top töreninde boy gösteren yıldızların taktığı saatlere odaklandı ve bunlara dair ayrıntılı bilgiler sundu.

Raporda şöyle denildi: "Altın Top töreninde görülen bazı saatler.. Futbolun en ünlü ödül töreni, Rolex, Richard Mille, Patek Philippe, Hublot, IWC ve H. Moser & Cie gibi markaların saatleri dahil olmak üzere lüks saat üretimi dünyasının en muhteşem saatlerinden bazılarını bir araya getirdi."

Rapor, törene katılan bazı önde gelen isimlerin taktığı saatleri şöyle sıraladı:

Harry Kane: Beyaz altından, obsidyen taşı ve yakut taşlı kadranlı Rolex Cosmograph Daytona - Referans numarası 126599TSA

Ousmane Dembélé: Richard Mille RM 55-01, beyaz TPT elle kurmalı kuvars mekanizma

Lamine Yamal: Richard Mille RM 67-01, pembe altından ultra ince otomatik mekanizma.

Şarkıcı Burna Boy: Pembe altından Patek Philippe Nautilus Chronograph - Referans numarası 5980/1R-001

Luís Figo: Hublot Classic Fusion Chronograph King Gold saat - Referans numarası 521.OX.1181.RX

Thierry Henry: DiW tarafından karbondan modifiye edilmiş Patek Philippe Nautilus saat

Kylian Mbappé: Hublot Classic Fusion Tribute Yellow Gold saat - Referans numarası 262.VX.1130.RX.MDM

Rodri: IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 "Silver Moon" saat - Referans numarası IW503701

Ronaldo Nazário: H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon Concept Vantablack saat — Referans numarası 1804-0403







