Kane, Cristiano Ronaldo'nun efsanevi rekoruna bir adım uzaklıkta

Bayern Münih forması giyen İngiliz yıldız Hari Kane, dün akşam Münih'teki Allianz Arena'da Arsenal ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada bir gol atıp bir gole de asist yaparak Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam etti.

Kane, kıtasal turnuvada üst üste 10. maçında gol kaydederek bu başarıya ulaşan ikinci oyuncu oldu; önünde yalnızca Portekizli efsane Cristiano Ronaldo bulunuyor.

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Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" istatistiklerine göre Ronaldo, 2017 ve 2018 yılları arasında Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 maçta gol atarak rekoru tek başına elinde tutuyor.

Kane, üst üste 9 maçta gol kaydederek Hollandalı Ruud van Nistelrooy ve Polonyalı Robert Lewandowski'nin başarısını zaten yakalamıştı; Arsenal karşısındaki golüyle bu rakamı 10 maça çıkardı.

Bayern'in golcüsü, Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında 3 Kasım'da İspanya'nın başkentindeki "Riyadh Air Metropolitano" Stadı'nda ev sahibi Atletico Madrid ile karşılaşırken Ronaldo'nun rekorunu yakalama fırsatı bulacak.

Kane, bu sezon Şampiyonlar Ligi gol krallığının zirvesini 4 golle, aralarında en dikkat çekeni Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland olan bir grup oyuncuyla paylaşıyor.

Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Norveç ekibi Bodö/Glimt'i 5-0 ezmiş, ardından ikinci haftada yine Norveç ekibi Viking ile 3-3 berabere kalmıştı.



