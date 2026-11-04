Bayern Münih forveti ve 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane, oyun tarzının kendisini geleneksel forvetlerden farklı kıldığını vurgulayarak, performans biçiminin gelecek nesillerin santrfor mevkisine bakışını değiştirmeye katkı sağlayabileceğini belirtti.

İngiliz forvet, "Tribuna" sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kendine özgü bir tarzım var ve bu açıdan Ballon d'Or'u kazanan benzersiz bir oyuncuyum. Benim oynadığım gibi oynayan ve benim yakaladığım rakamları yakalayan, aynı zamanda orta sahaya kadar geri çekilip savunmaya katılan ve pek çok alanda yardımcı olan çok fazla forvet yok."

33 yaşındaki Kane sözlerine şöyle devam etti: "Belki bu, insanların gelecekte santrfor mevkisine bakış açısını değiştirir ve genç oyunculara bu mevkiyi ele almak için farklı bir tarz kazandırır. Bununla gurur duyuyorum."

Kane zirveye uzanan yolculuğundan bahsediyor

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Bayern Münih forveti, kariyerinin başında yaşadığı zorluklara da değinerek, zirveye giden yolunun daha önce Ballon d'Or kazanan pek çok ismin kariyerine benzemediğini ve bu başarıya ulaşmasının ardında çalışmanın ve kararlılığın yattığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Yolum, Ballon d'Or kazanan diğer isimlerin yolundan biraz farklıydı. Özellikle kariyerimin başında yaşadığım zorlu anların ardından belki bazıları bu seviyeye ulaşacağımı beklemiyordu. Ama sıkı çalışma, dayanma gücü ve kararlılık sayesinde bunu başarabildim."

Kane, kendisini eleştirenlere üstü kapalı bir mesaj da vererek şunları ekledi: "Futbolu bilen ve anlayan insanlar her zaman benim, oyun tarzımın ve maçları ele alma biçimimin hayranı oldu."

Geleneksel forvet anlayışını değiştirme hırsı

Kane, sahadaki rolünün gol atma görevinin ötesine geçtiğini düşünüyor; zira hücumun derinliklerinde hareket etmeyi, oyun kuruluşuna katılmak için geri çekilmeyi ve savunma görevlerine katkı sağlamayı bir araya getiriyor. Bunlar da kendisine forvetler arasında ayrıcalık kazandırdığına inandığı özellikler.

Bayern Münih forveti, tarzının etkisinin gelecek nesillere uzanmasını ve böylece genç oyunculara bir santrforun üstlenebileceği görevlere dair farklı bir bakış açısı kazandırmasını hedefliyor.