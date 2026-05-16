Kane, Bayern'deki veda maçında attığı hat-trickle Bundesliga sezonunu muhteşem bir şekilde tamamladı

Harry Kane, Cumartesi öğleden sonra attığı üç golle Bayern Münih'i 1. FC Köln karşısında galibiyete taşıdı. Şampiyon takım, Bundesliga'nın son haftasında yeni yükselen takımı 5-1 mağlup etti. Kane, bu golle bu sezon ligde attığı gol sayısını 36'ya çıkardı. Allianz Arena'da oynanan maç, veda eden oyuncuların yanı sıra hakem Deniz Aytekin'in son maçı olarak da dikkat çekti.

Maçın başlangıcında Leon Goretzka, Raphael Guerreiro ve Nicolas Jackson'a Bayern'de veda edildi. Vincent Kompany ayrıca kadrosunda önemli değişiklikler yaptı; Manuel Neuer, Dayot Upamecano ve Luis Díaz gibi isimler ilk 11'e geri döndü. Bayern kısa sürede kontrolü ele geçirdi, ancak ilk gerçek gol fırsatının gelmesi biraz zaman aldı.

Jamal Musiala'nın hazırladığı pozisyonda Kane'in şutu üstten dışarı çıkmasının ardından, 10. dakikada açılış golü geldi. Musiala sağdan ortaladı, Joshua Kimmich kafayla uzattı ve Kane vole vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi. Üç dakika sonra, Musiala ceza sahası kenarında düşürüldükten sonra, İngiliz oyuncu kısa mesafeden serbest vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Köln maça geri döndü. Musiala, topu Said El Mala'ya verdi; El Mala, hızıyla durdurulamaz hale geldi ve Neuer'in arkasına kontrollü bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. Ancak maç uzun süre heyecanlı kaldı, çünkü Bayern dört dakika sonra Tom Bischof ile tekrar golü buldu. Orta saha oyuncusu, Lennart Karl'ın hazırlığı sonrasında uzak mesafeden düşük bir vuruşla golü attı.

Bayern, bundan sonra da en tehlikeli takım olmaya devam etti. Luis Díaz'ın şutu Marvin Schwäbe tarafından kurtarıldı, Musiala ise devre bitmeden kısa bir süre önce Kane'in pasıyla direğe çarptı. Köln ise buna sadece ara sıra kontrataklarla karşılık verebildi ve devreye 3-1 geride girdi.

İkinci yarıda Köln daha hücumcu bir oyun sergiledi ve topun kontrolünü ele geçirdi. Linton Maina oyuna girdikten hemen sonra tehlikeli bir pozisyon yakaladı ve Marius Bülter de bir kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Diğer tarafta ise yetenekli oyuncu Lennart Karl direği sıyırırken, Díaz da ceza sahası çevresinde birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı.

Maçın son dakikalarında Kane, karşılaşmanın kaderini kesin olarak belirledi ve gol kralı hat-trick'ini tamamladı. Goretzka orta sahada topu kaptı ve forvete pas verdi; forvet ise uzak mesafeden sol köşeye şutunu gönderdi: 4-1. Kane, bu golle kulübü için bu sezon toplamda 70 gol ve asist rakamına ulaştı.

Ardından, veda eden Guerreiro ve Jackson oyuna girdi, Neuer ise baldır sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı. Sezon sonunda Chelsea'ye dönecek olan Jackson, Bayern formasıyla oynadığı son maçı bir golle taçlandırdı. Forvet, Díaz'ın pasıyla boş pozisyona kaldı ve yakın mesafeden soğukkanlılıkla vuruşunu tamamladı: 5-1.